Крановщик получил тяжелые травмы при работе на плавкране в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде рабочий получил серьезные повреждения во время выполнения работ на плавучем кране в районе Черниговской набережной.

По информации Государственной инспекции труда, пострадавший — 60-летний крановщик, сотрудник ООО "Стройновация".

Несчастный случай произошел около 03:00 ночи 22 ноября. Во время спуска якоря трос соскочил с трубы и ударил рабочего. Мужчина упал и при падении ударился грудной клеткой о крышку люка на палубе.

В результате он получил множественные переломы рёбер.

Региональная госинспекция труда приступила к расследованию происшествия. По итогам проверки к ответственности будут привлечены должностные лица, ответственные за соблюдение норм охраны труда в организации.

Ранее сообщалось, что инженер нижегородского "Полета" погиб, упав с лестницы.

Напомним также, что падение рабочего с крыши нижегородского завода обернулось проверкой Роструда.