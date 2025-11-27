Крановщик получил тяжелые травмы при работе на плавкране в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде рабочий получил серьезные повреждения во время выполнения работ на плавучем кране в районе Черниговской набережной.
По информации Государственной инспекции труда, пострадавший — 60-летний крановщик, сотрудник ООО "Стройновация".
Несчастный случай произошел около 03:00 ночи 22 ноября. Во время спуска якоря трос соскочил с трубы и ударил рабочего. Мужчина упал и при падении ударился грудной клеткой о крышку люка на палубе.
В результате он получил множественные переломы рёбер.
Региональная госинспекция труда приступила к расследованию происшествия. По итогам проверки к ответственности будут привлечены должностные лица, ответственные за соблюдение норм охраны труда в организации.
Ранее сообщалось, что инженер нижегородского "Полета" погиб, упав с лестницы.
Напомним также, что падение рабочего с крыши нижегородского завода обернулось проверкой Роструда.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+