Рабочему отрезало руку на предприятии в Шарангском районе

10 ноября 2025 15:53
Рабочему отрезало руку на деревообрабатывающем предприятии в Шарангском округе

Станочник деревообрабатывающего предприятия получил тяжелую травму — при распиловке пиломатериала на многопильном станке ему отрезало руку.

Как сообщили в Госинспекции труда по Нижегородской области, несчастный случай произошел 7 ноября в Шарангском районе. 

Пострадавшего доставили в ГБУЗ НО "Шарангская ЦРБ", где врачи диагностировали травматическую ампутацию правой руки на уровне локтевого сустава. Травма квалифицирована как тяжелая.

По информации ведомства, пострадавший работал у ИП Пасынкова И.В. Отмечается, что это уже не первый несчастный случай на данном предприятии. В июне 2025 года здесь погиб 39-летний рабочий. 

Как сообщил главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес, начато расследование, в ходе которого предстоит установить причины происшествия и определить, были ли допущены нарушения требований охраны труда и техники безопасности.

Ранее сообщалось, что мертвого животновода нашли на территории молочно-товарной фермы в Ковернинском округе. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

