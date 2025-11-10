Рабочему отрезало руку на предприятии в Шарангском районе

Станочник деревообрабатывающего предприятия получил тяжелую травму — при распиловке пиломатериала на многопильном станке ему отрезало руку.
Как сообщили в Госинспекции труда по Нижегородской области, несчастный случай произошел 7 ноября в Шарангском районе.
Пострадавшего доставили в ГБУЗ НО "Шарангская ЦРБ", где врачи диагностировали травматическую ампутацию правой руки на уровне локтевого сустава. Травма квалифицирована как тяжелая.
По информации ведомства, пострадавший работал у ИП Пасынкова И.В. Отмечается, что это уже не первый несчастный случай на данном предприятии. В июне 2025 года здесь погиб 39-летний рабочий.
Как сообщил главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес, начато расследование, в ходе которого предстоит установить причины происшествия и определить, были ли допущены нарушения требований охраны труда и техники безопасности.
