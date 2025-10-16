Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Резчик на пилах умер на складе нижегородского предприятия

16 октября 2025 13:50 Происшествия
В Нижнем Новгороде на складе предприятия "УВМ-Сталь" произошёл несчастный случай со смертельным исходом. Во время смены погиб 35-летний резчик на пилах, ножовках и станках. Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции труда в Нижегородской области.

Инцидент произошёл днём 9 октября. Сотрудники обнаружили мужчину без сознания прямо на рабочем месте.

Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть. К этому моменту мужчина уже не подавал признаков жизни.

Обстоятельства трагедии выясняются. Региональная инспекция труда начала проверку.

По словам главного инспектора труда по Нижегородской области Ильи Мошеса, специалисты оценивают, были ли соблюдены нормы охраны труда и правила безопасности.

Ранее сообщалось, что водителя служебного авто нашли мертвым на земле возле гаража на территории медгородка в Выксе.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных