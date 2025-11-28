Восемь пунктов проката детских товаров открыли в Нижегородской области Общество

Фото: Минсоцполитики Нижегородской области

В Нижегородской области открылись еще восемь пунктов проката вещей для новорожденных. Теперь молодые семьи могут бесплатно взять в пользование нужные детские товары в разных районах Нижнего Новгорода и нескольких округах региона.

Ранее открытие пунктов проката детского инвентаря анонсировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии.

Новые центры появились на базе комплексных центрах соцобслуживания в Московском, Сормовском, Канавинском и Приокском районах областного центра. Также они появились в Балахнинском, Семеновском, Богородском и Павловском округах.

Ранее подобные объекты уже были открыты в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, а также в Городце и Арзамасе.

В каждом пункте можно взять на время такие вещи, как детские кроватки, коляски, стульчики для кормления, манежи, пеленальные столики, ванночки, электрокачели, ходунки, автолюльки и автокресла. Все это — бесплатно, но по предварительной заявке.

Воспользоваться прокатом могут семьи с детьми до трех лет, проживающие или временно находящиеся в Нижегородской области. При этом нужно относиться к одной из категорий: многодетные семьи, одинокие мамы, студенты с детьми, семьи с детьми-инвалидами, малообеспеченные, молодые родители до 35 лет, а также семьи участников специальной военной операции. Для получения услуги потребуется подтвердить свой статус документами.

Обращаться в пункты проката могут не только жители тех районов, где они расположены. Семьи из других городов и поселков области тоже могут воспользоваться этой возможностью. Срок проката зависит от конкретной вещи и ее назначения.

Как рассказали в региональном министерстве социальной политики, эта услуга стала частью федеральной программы поддержки семей "Демографическое меню", которая реализуется в рамках нацпроекта "Семья".

Заместитель министра соцполитики области Вадим Цыганов отметил, что с самого начала работы пункты проката пользуются большим спросом — уже более 300 семей воспользовались этой возможностью.

Планируется, что к концу 2025 года в регионе будет работать 19 таких пунктов.

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин призвал нижегородских работодателей обеспечивать финансовой поддержкой сотрудников при рождении ребенка.