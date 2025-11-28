Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 ноября 2025 17:33Выкса вошла в топ-3 российских городов по развитию креативной экономики
28 ноября 2025 17:08Апелляционный суд отказал в сносе кафе Андрея Климентьева
28 ноября 2025 16:43Восемь пунктов проката детских товаров открыли в Нижегородской области
28 ноября 2025 15:29Химический квест при поддержке ЛУКОЙЛа
28 ноября 2025 15:23Акция "Вкус заботы" прошла в Нижегородской области в преддверии Дня матери
28 ноября 2025 15:18Нижегородские католики добились возврата храма на Студеной
28 ноября 2025 14:42ГУММиД: контракты на строительство метро в Нижнем Новгороде продлят
28 ноября 2025 14:20Дожди и облачность ждут нижегородцев в последние выходные ноября
28 ноября 2025 14:04Девелопер из Краснодара получил второй участок под КРТ в Новинках
28 ноября 2025 13:52Трасса автобусов №47 в Нижнем Новгороде изменится с 1 декабря
Общество

Восемь пунктов проката детских товаров открыли в Нижегородской области

28 ноября 2025 16:43 Общество
Восемь пунктов проката детских товаров заработали Нижегородской области

Фото: Минсоцполитики Нижегородской области

В Нижегородской области открылись еще восемь пунктов проката вещей для новорожденных. Теперь молодые семьи могут бесплатно взять в пользование нужные детские товары в разных районах Нижнего Новгорода и нескольких округах региона.

Ранее открытие пунктов проката детского инвентаря анонсировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии.

Новые центры появились на базе комплексных центрах соцобслуживания в Московском, Сормовском, Канавинском и Приокском районах областного центра. Также они появились в Балахнинском, Семеновском, Богородском и Павловском округах.

Ранее подобные объекты уже были открыты в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, а также в Городце и Арзамасе.

В каждом пункте можно взять на время такие вещи, как детские кроватки, коляски, стульчики для кормления, манежи, пеленальные столики, ванночки, электрокачели, ходунки, автолюльки и автокресла. Все это — бесплатно, но по предварительной заявке.

Воспользоваться прокатом могут семьи с детьми до трех лет, проживающие или временно находящиеся в Нижегородской области. При этом нужно относиться к одной из категорий: многодетные семьи, одинокие мамы, студенты с детьми, семьи с детьми-инвалидами, малообеспеченные, молодые родители до 35 лет, а также семьи участников специальной военной операции. Для получения услуги потребуется подтвердить свой статус документами.

Обращаться в пункты проката могут не только жители тех районов, где они расположены. Семьи из других городов и поселков области тоже могут воспользоваться этой возможностью. Срок проката зависит от конкретной вещи и ее назначения.

Как рассказали в региональном министерстве социальной политики, эта услуга стала частью федеральной программы поддержки семей "Демографическое меню", которая реализуется в рамках нацпроекта "Семья".

Заместитель министра соцполитики области Вадим Цыганов отметил, что с самого начала работы пункты проката пользуются большим спросом — уже более 300 семей воспользовались этой возможностью.

Планируется, что к концу 2025 года в регионе будет работать 19 таких пунктов.

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин призвал нижегородских работодателей обеспечивать финансовой поддержкой сотрудников при рождении ребенка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
демография Дети Нацпроект
Поделиться:
Новости по теме
12 ноября 2025 12:44Молодые мамы в Дзержинске начали получать смс о доступных мерах поддержки
06 ноября 2025 15:39Отцам хотят оплачивать отпуск при рождении ребенка
29 октября 2025 15:59Молодым российским семьям с детьми предложили давать кредитные каникулы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных