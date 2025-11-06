Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 ноября 2025 19:35Более 80% нижегородских ветеранов СВО довольны качеством медпомощи
06 ноября 2025 18:55Бывшую гимназию в Лыскове хотят отдать под коммерческие цели
06 ноября 2025 18:06В Кстовском районе торжественно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
06 ноября 2025 18:02100 молодых людей объединил региональный форум "Время выбрало нас" в Сарове
06 ноября 2025 17:48На площади Горького заработала камера, фиксирующая нарушения ПДД на переходе
06 ноября 2025 17:3720 детских садов Нижнего Новгорода объединили в девять юрлиц
06 ноября 2025 17:19В Госдуме предложили запустить государственный сервис для проверки нянь
06 ноября 2025 17:12Евгений Люлин: "Развитие агроклассов способствует обеспечению региона квалифицированными кадрами для АПК"
06 ноября 2025 17:09Нижегородская область вошла в топ-10 всероссийского рейтинга "Регион-НКО"
06 ноября 2025 16:42Андрей Самсонов: "Инициатива о 12-летнем обучении сейчас не имеет смысла"
Общество

Отцам хотят оплачивать отпуск при рождении ребенка

06 ноября 2025 15:39 Общество
Отцам хотят оплачивать отпуск при рождении ребенка

Фото: Александр Воложанин

В России предлагают ввести оплачиваемый краткосрочный отпуск для мужчин при рождении ребенка. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в Госдуму, пишет "НТА-Приволжье".

Сейчас Трудовой кодекс позволяет отцам взять до пяти дней отпуска, но без сохранения зарплаты. По мнению авторов инициативы, такая норма мало кому помогает: без оплаты большинство мужчин просто не могут себе позволить уйти с работы в такой важный момент.

В первые дни после рождения малыша особенно важно, чтобы отец мог быть рядом и помочь матери в уходе за новорождённым. Однако отсутствие финансовой поддержки делает это практически невозможным.

Проектом предлагается предоставлять такой отпуск по заявлению работника. Его продолжительность будет определяться по соглашению с работодателем, но не может превышать пяти календарных дней.

Разработчики инициативы считают, что мера является обоснованной как с социальной, так и с экономической точки зрения. Она направлена на укрепление института семьи и отвечает современным демографическим вызовам. Введение оплачиваемого отпуска, по мнению авторов, станет стимулом для мужчин активнее участвовать в жизни семьи в период рождения ребенка.

Документ уже зарегистрирован и направлен на рассмотрение председателю Госдумы.

Напомним, меры поддержки для семей с детьми заработали в регионе с 1 июля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин высоко оценил опыт Нижегородской области в сфере демографической политики. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
демография Семья
Поделиться:
Новости по теме
05 ноября 2025 16:11Малую Покровскую могут превратить в пешеходную зону для молодоженов
23 октября 2025 17:11Матвиенко поблагодарила Никитина за развитие демографической политики
16 октября 2025 17:46Более 5 тысяч нижегородских семей обратились за региональным маткапиталом
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных