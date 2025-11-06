Отцам хотят оплачивать отпуск при рождении ребенка Общество

Фото: Александр Воложанин

В России предлагают ввести оплачиваемый краткосрочный отпуск для мужчин при рождении ребенка. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в Госдуму, пишет "НТА-Приволжье".

Сейчас Трудовой кодекс позволяет отцам взять до пяти дней отпуска, но без сохранения зарплаты. По мнению авторов инициативы, такая норма мало кому помогает: без оплаты большинство мужчин просто не могут себе позволить уйти с работы в такой важный момент.

В первые дни после рождения малыша особенно важно, чтобы отец мог быть рядом и помочь матери в уходе за новорождённым. Однако отсутствие финансовой поддержки делает это практически невозможным.

Проектом предлагается предоставлять такой отпуск по заявлению работника. Его продолжительность будет определяться по соглашению с работодателем, но не может превышать пяти календарных дней.

Разработчики инициативы считают, что мера является обоснованной как с социальной, так и с экономической точки зрения. Она направлена на укрепление института семьи и отвечает современным демографическим вызовам. Введение оплачиваемого отпуска, по мнению авторов, станет стимулом для мужчин активнее участвовать в жизни семьи в период рождения ребенка.

Документ уже зарегистрирован и направлен на рассмотрение председателю Госдумы.

Напомним, меры поддержки для семей с детьми заработали в регионе с 1 июля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин высоко оценил опыт Нижегородской области в сфере демографической политики.