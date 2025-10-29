Молодым российским семьям с детьми предложили давать кредитные каникулы Общество

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с предложением ввести кредитные каникулы для молодых семей, в которых дети еще не достигли трёхлетнего возраста. Инициатива была направлена в виде официального обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, передаёт 360.ru.

Миронов подчеркнул, что ключевым условием для предоставления кредитных каникул должно стать снижение среднедушевого дохода семьи более чем на 30% относительно уровня, который был до рождения ребёнка. По его мнению, это позволит снизить финансовую нагрузку на семьи в период, когда один из родителей занят уходом за маленькими детьми, а другой вынужден обеспечивать семью.

Депутат отметил, что текущая демографическая ситуация в России остается сложной. Естественная убыль населения по итогам 2024 года составила 596,2 тысячи человек. Социологические исследования показывают, что одной из основных причин, по которым россияне откладывают рождение детей или вовсе отказываются от этого, является страх перед финансовыми трудностями.

