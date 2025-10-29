Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Общество

Молодым российским семьям с детьми предложили давать кредитные каникулы

29 октября 2025 15:59 Общество
Молодым российским семьям с детьми предложили дать кредитные каникулы

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с предложением ввести кредитные каникулы для молодых семей, в которых дети еще не достигли трёхлетнего возраста. Инициатива была направлена в виде официального обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, передаёт 360.ru.

Миронов подчеркнул, что ключевым условием для предоставления кредитных каникул должно стать снижение среднедушевого дохода семьи более чем на 30% относительно уровня, который был до рождения ребёнка. По его мнению, это позволит снизить финансовую нагрузку на семьи в период, когда один из родителей занят уходом за маленькими детьми, а другой вынужден обеспечивать семью.

Депутат отметил, что текущая демографическая ситуация в России остается сложной. Естественная убыль населения по итогам 2024 года составила 596,2 тысячи человек. Социологические исследования показывают, что одной из основных причин, по которым россияне откладывают рождение детей или вовсе отказываются от этого, является страх перед финансовыми трудностями.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин высоко оценил опыт Нижегородской области в сфере демографической политики

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
демография Кредиты Семья
