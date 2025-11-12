Молодые мамы в Дзержинске начали получать смс о доступных мерах поддержки Общество

Фото: АНО "Институт демографического развития"

Перинатальный центр Дзержинска первым в Нижегородской области запустил сервис смс-оповещений, информирующих семьи с детьми о доступных мерах поддержки. Уже в течение суток после рождения ребенка каждая мама получает сообщение на мобильный телефон. Об этом сообщает АНО "Институт демографического развития".

В тексте смс не только звучат поздравления с появлением малыша, но и содержится информация о сайте "основано.рф". На этом ресурсе собраны данные о действующих федеральных и региональных выплатах и льготах для семей с детьми.

Проект реализуется автономной некоммерческой организацией "Институт демографического развития" при поддержке министерства здравоохранения Нижегородской области. Это продолжение внедрения цифровых решений в региональную систему здравоохранения. Ранее аналогичный сервис был запущен в больнице скорой медицинской помощи Дзержинска — там с его помощью информируют родственников пациентов реанимации.

По словам авторов инициативы, в будущем система смс-оповещений появится во всех родильных домах области. Сейчас женщин информируют и традиционным способом — через бумажные буклеты, которые вручаются после родов. В них содержатся сведения о региональных мерах поддержки, действующих с 1 июля 2025 года: родительском основном доходе (региональном семейном капитале) "Основа" и сертификате "Подарок новорожденному".

Директор Института демографического развития Евгений Журавлев отметил, что такие сервисы особенно важны в ответственные моменты жизни. По его словам, уведомления позволяют молодым родителям быстро получать актуальную информацию и принимать решения. Он выразил уверенность, что нововведение будет востребовано и в других медицинских учреждениях региона.

Напомним, работа по улучшению демографической ситуации в Нижегородской области ведется в рамках нового национального проекта "Семья". По решению губернатора Глеба Никитина, период с 2025 по 2030 год объявлен Пятилетием семьи в регионе.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку демографическим инициативам Нижегородской области.