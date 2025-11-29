Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
29 ноября 2025 15:09Выяснилось, сколько нижегородцы готовы потратить на косметический ремонт жилья
29 ноября 2025 14:53Более 110 нижегородских предпринимателей приняли участие в Дне поставщика РЖД
29 ноября 2025 09:53Нижний Новгород признали лучшим городом для развития гостиничного бизнеса
29 ноября 2025 08:46Нижегородская область присоединилась к проекту Росреестра по недвижимости
28 ноября 2025 20:22Сбер подвел итоги работы в Нижегородской области за 9 месяцев 2025 года
28 ноября 2025 18:12Нижегородское минимущества реквизирует три участка для обхода Балахны
28 ноября 2025 17:55Нижегородские практики по работе с инвесторами в муниципалитетах представили на форуме "Города России: технологии лидерства"
28 ноября 2025 17:21Медиафасад Ледовой арены на Стрелке использовали для напоминания о налогах
28 ноября 2025 16:49В ЦБ РФ раскрыли, по каким факторам будет приниматься решение по ключевой ставке
28 ноября 2025 16:07Центробанк объяснил причины замедления спроса в экономике
Экономика

Выяснилось, сколько нижегородцы готовы потратить на косметический ремонт жилья

29 ноября 2025 15:09 Экономика
Выяснилось, сколько нижегородцы готовы потратить на косметический ремонт жилья

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижнего Новгорода в среднем готовы потратить на косметический ремонт около 180 000 рублей, свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитиками Авито Услуг и Авито Товаров.

Молодежь при этом закладывает в бюджет почти в полтора раза больше, чем другие возрастные группы.

Главным источником вдохновения для нижегородцев остаются семья и друзья — к их мнению прислушиваются 56% опрошенных. Блоги и соцсети вдохновляют 36%, а треть респондентов предпочитает разрабатывать интерьер самостоятельно. При этом 27% доверяют ремонт профессионалам — бригадам и дизайнерам.

Наиболее популярными помещениями для косметического ремонта стали кухня и гостиная — их выбрали по 27% респондентов. Ванная комната интересует 20%, а спальня — 16%. Причем среди молодежи (18–24 года) именно спальня чаще всего оказывается в приоритете — 29% хотят обновить именно ее.

В выборе материалов нижегородцы отдают предпочтение современным и экологичным решениям. Установить систему "умного дома" хотели бы 26%, а 24% готовы вложиться в натуральные и безопасные материалы. Мебель из дерева выбрали бы 23%, а 16% — паркет и мрамор. Однако треть опрошенных (34%) предпочли бы обойтись простыми и недорогими вариантами.

Молодежь демонстрирует повышенный интерес к технологиям: 35% хотят интегрировать в дом "умные" решения, а 27% — приобрести технику известных брендов. При этом именно молодые респонденты реже других выбирают экологичные материалы.

Половина опрошенных рассчитывает уложиться в 100 000 рублей, из них почти четверть — в 50 000. Бюджет от 100 000 до 200 000 рублей закладывают 18%, от 200 000 до 350 000 — 14%. Потратить более полумиллиона готовы лишь 9% участников опроса.

При выборе мебели нижегородцы также ориентируются на мнение близких (50%) и размер бюджета (42%). Каждый третий принимает решение самостоятельно, а 27% полагаются на советы из интернета.

Ранее сообщалось, что с июля 2026 года в регионе вырастет плата за капитальный ремонт. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Опрос Ремонт
Поделиться:
Новости по теме
27 ноября 2025 10:27Тарифы на ЖКУ повысят дважды в Нижегородской области в 2026 году
25 ноября 2025 08:11Фасады 139 домов обновили в Нижегородской области по программе капремонта
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных