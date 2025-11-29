Выяснилось, сколько нижегородцы готовы потратить на косметический ремонт жилья Экономика

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижнего Новгорода в среднем готовы потратить на косметический ремонт около 180 000 рублей, свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитиками Авито Услуг и Авито Товаров.

Молодежь при этом закладывает в бюджет почти в полтора раза больше, чем другие возрастные группы.

Главным источником вдохновения для нижегородцев остаются семья и друзья — к их мнению прислушиваются 56% опрошенных. Блоги и соцсети вдохновляют 36%, а треть респондентов предпочитает разрабатывать интерьер самостоятельно. При этом 27% доверяют ремонт профессионалам — бригадам и дизайнерам.

Наиболее популярными помещениями для косметического ремонта стали кухня и гостиная — их выбрали по 27% респондентов. Ванная комната интересует 20%, а спальня — 16%. Причем среди молодежи (18–24 года) именно спальня чаще всего оказывается в приоритете — 29% хотят обновить именно ее.

В выборе материалов нижегородцы отдают предпочтение современным и экологичным решениям. Установить систему "умного дома" хотели бы 26%, а 24% готовы вложиться в натуральные и безопасные материалы. Мебель из дерева выбрали бы 23%, а 16% — паркет и мрамор. Однако треть опрошенных (34%) предпочли бы обойтись простыми и недорогими вариантами.

Молодежь демонстрирует повышенный интерес к технологиям: 35% хотят интегрировать в дом "умные" решения, а 27% — приобрести технику известных брендов. При этом именно молодые респонденты реже других выбирают экологичные материалы.

Половина опрошенных рассчитывает уложиться в 100 000 рублей, из них почти четверть — в 50 000. Бюджет от 100 000 до 200 000 рублей закладывают 18%, от 200 000 до 350 000 — 14%. Потратить более полумиллиона готовы лишь 9% участников опроса.

При выборе мебели нижегородцы также ориентируются на мнение близких (50%) и размер бюджета (42%). Каждый третий принимает решение самостоятельно, а 27% полагаются на советы из интернета.

Ранее сообщалось, что с июля 2026 года в регионе вырастет плата за капитальный ремонт.