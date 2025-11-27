Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
27 ноября 2025 10:49Прокуратура проверяет "РУМО" из-за многомиллионных долгов по зарплате
27 ноября 2025 10:27Тарифы на ЖКУ повысят дважды в Нижегородской области в 2026 году
27 ноября 2025 10:26Специалисты Нижегородского кадрового центра повысили квалификацию для работы с участниками СВО
27 ноября 2025 07:00Проверку возраста через MAX начали тестировать в нижегородских магазинах
26 ноября 2025 18:52Правительство РФ с 2026 года начнёт планомерную борьбу с неуплатой налогов
26 ноября 2025 18:09Более 220 переговоров провели нижегородские и самарские предприятия во время бизнес-миссии в столице ПФО
26 ноября 2025 17:49Нижегородских предпринимателей пригласили на круглый стол "Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса"
26 ноября 2025 15:58Сотрудникам нижегородского завода задерживают зарплату: что говорят власти
26 ноября 2025 15:54Более 85 млн рублей получат нижегородские предприятия на возмещение части затрат на оборудования
26 ноября 2025 15:49На 16% выросла выработка у нижегородского изготовителя алюминиевых деталей благодаря "Производительности труда"
Экономика

Тарифы на ЖКУ повысят дважды в Нижегородской области в 2026 году

27 ноября 2025 10:27 Экономика
Тарифы на ЖКУ повысят дважды в Нижегородской области в 2026 году

Жителей Нижегородской области в 2026 году ожидает двойное повышение тарифов на коммунальные услуги. Об этом говорится в распоряжении правительства России.

Первый этап подорожания запланирован на 1 января — тарифы увеличатся на 1,7%. Это базовая индексация, которая будет действовать по всей стране и затронет все регионы.

Основное повышение произойдет осенью. С 1 октября коммунальные платежи в Нижегородской области вырастут сразу на 9,9%.

При этом, согласно распоряжению, для некоторых муниципалитетов допустимо дополнительное отклонение в сторону увеличения. Для региона максимальный показатель установлен на уровне 2,1%. Он может быть применен также с 1 октября.

Добавим, что с июля 2026 года в регионе вырастет плата за капитальный ремонт. Её планируют увеличить на 4%.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Тарифы Цены
Поделиться:
Новости по теме
12 ноября 2025 18:00Новый коммунальный оператор создан в Нижнем Новгороде
30 октября 2025 17:19Нижегородской области выделят 6,4 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
17 сентября 2025 08:18Крайний срок оплаты ЖКУ перенесут в России на 15-е число месяца
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных