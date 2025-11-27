Тарифы на ЖКУ повысят дважды в Нижегородской области в 2026 году

Жителей Нижегородской области в 2026 году ожидает двойное повышение тарифов на коммунальные услуги. Об этом говорится в распоряжении правительства России.
Первый этап подорожания запланирован на 1 января — тарифы увеличатся на 1,7%. Это базовая индексация, которая будет действовать по всей стране и затронет все регионы.
Основное повышение произойдет осенью. С 1 октября коммунальные платежи в Нижегородской области вырастут сразу на 9,9%.
При этом, согласно распоряжению, для некоторых муниципалитетов допустимо дополнительное отклонение в сторону увеличения. Для региона максимальный показатель установлен на уровне 2,1%. Он может быть применен также с 1 октября.
Добавим, что с июля 2026 года в регионе вырастет плата за капитальный ремонт. Её планируют увеличить на 4%.
