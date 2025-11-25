Фасады 139 домов обновили в Нижегородской области по программе капремонта Общество

Фото: Фонд капремонта МКД Нижегородской области

С начала 2025 года в Нижегородской области обновлены фасады 139 многоквартирных домов по программе капитального ремонта нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в областном Фонде капремонта МКД.

Из общего количества завершённых объектов, работы в 81 доме уже полностью приняты. Еще в 58 домах идет этап комиссионной приёмки. На оставшихся адресах ремонт продолжается — подрядчики обязаны завершить все работы в сроки, прописанные в контрактах.

Всего по программе текущего года запланировано отремонтировать фасады 155 домов. Общая стоимость этих работ превышает 1,8 млрд рублей. Из них 85 объектов находятся в Нижнем Новгороде, 70 — в других населённых пунктах области.

Капитальный ремонт фасада включает целый комплекс мероприятий, направленных не только на обновление внешнего вида зданий, но и на улучшение их технических характеристик.

По словам гендиректора регионального Фонда капремонта Дмитрия Гнатюка, с каждым годом жители всё активнее включаются в реализацию программы. В качестве примера он привёл дом №172 на улице Коминтерна, жильцы которого активно участвовали в контроле за ремонтом фасада — направляли замечания, предлагали решения и взаимодействовали как с подрядной организацией, так и с фондом. Как отметил Гнатюк, результатом жители остались довольны, а это, по его словам, является главным итогом.

В рамках капремонта этого дома были проведены все работы, предусмотренные проектной документацией: отремонтированы балконы, входные группы, цоколь, отмостка, а также восстановлены декоративные архитектурные элементы.

Жители поблагодарили специалистов фонда и подрядной организации, отметив высокий профессионализм, применение современных технологий и чёткую организацию всего процесса. Они выразили уверенность, что отремонтированные здания прослужат ещё многие десятилетия, а обновлённые фасады и кровли будут радовать как самих собственников, так и всех горожан и гостей города.

Напомним, что плата за капремонт в Нижегородской области вырастет на 4% с июля 2026 года.