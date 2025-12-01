Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Общество

26,5 кг зараженных фруктов выявили в нижегородском аэропорту

01 декабря 2025 17:33 Общество
26,5 кг зараженных фруктов выявили в нижегородском аэропорту

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл в ноябре 2025 года провели фитосанитарный досмотр в международном аэропорту Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова. Проверке подверглись 68 международных авиарейсов, а также ручная кладь и багаж пассажиров, прибывших как из стран дальнего зарубежья, так и из государств Таможенного союза.

В ходе досмотра специалисты обнаружили нарушение требований российского законодательства. У пассажиров, прилетевших из Узбекистана, было выявлено 26,5 кг подкарантинной растительной продукции. Среди изъятого — сухофрукты, изюм, грецкие и миндальные орехи.

Продукция ввозилась на территорию Российской Федерации без фитосанитарных сертификатов, что противоречит пункту 7 статьи 22 Федерального закона № 206-ФЗ от 21 июля 2014 года. Кроме того, данный вид продукции запрещён к ввозу в страну.

Выявленные товары были признаны не соответствующими требованиям безопасности и уничтожены. Утилизацию осуществили методом сжигания в специальной печи, расположенной на территории аэропорта.

Ранее сообщалось, что 12 партий зараженных овощей и фруктов обнаружили в Нижегородской области.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных