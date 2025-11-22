Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Общество

Растительные жиры нашли в нижегородском сливочном масле

22 ноября 2025 11:28 Общество
Растительные жиры нашли в нижегородском сливочном масле

Специалисты химико-токсикологического отдела Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" выявили продукт, потенциально представляющий угрозу для здоровья. Речь о сливочном масле, в котором были обнаружены отклонения от нормативных показателей.

Анализы проводились с 5 по 18 ноября. По итогам исследований специалисты зафиксировали нарушения сразу по двум ключевым критериям: "жирнокислотный состав" и "присутствие жиров растительного происхождения".

Как пояснили эксперты, отклонения в жирнокислотном составе напрямую отражаются на качестве масла и могут нанести вред организму. Такой дисбаланс способен не только снизить пищевую ценность продукта, но и спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Продукты с нарушенным составом увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, могут вызывать расстройства пищеварения, аллергические реакции, воспалительные процессы и метаболические нарушения. 

Вся информация о выявленных несоответствиях направлена в систему "Веста", а также передана в региональное управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области из оборота изъяли более 50 тонн молочки без документов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Здоровье Продовольствие Россельхознадзор
