Более 50 тонн молочки без документов сняли с оборота в Нижегородской области

Свыше 50 тонн молочной продукции, не прошедшей обязательную проверку на безопасность, не попали в оборот в Нижегородской области. Нарушение удалось выявить благодаря системе "Меркурий".
Специалисты Россельхознадзора установили, что в регион поступила продукция от производителей из Санкт-Петербурга, на которую не было оформлено ветеринарно-санитарное заключение. То есть, её происхождение и безопасность не были подтверждены должным образом.
Документы, сопровождающие груз, аннулировали. Как выяснилось, эта молочная продукция уже использовалась в качестве сырья для изготовления сливочного масла марок "Крестьянское" 72,5% и "Традиционное" 82,5%. Производством занималось предприятие ООО "Приволжский завод" на Бору.
18 ноября 2025 года ведомство отменило производственные сертификаты на уже готовое масло из-за нарушений требований при оформлении сырья.
Предприятию уже направлено официальное уведомление о нарушениях. Теперь заводу предстоит принять меры в соответствии с требованиями закона "О техническом регулировании".
Ранее сообщалось, что несколько серьезных нарушений выявили на нижегородском молочном заводе.
