Пять деклараций на молочку и мясо с нарушениями отозвали в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В ноябре 2025 года в Нижегородской области были аннулированы пять деклараций о соответствии на произведённые в регионе продукты питания. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Под отзыв попали три декларации, связанные с молочной продукцией, и две — с мясной. Как пояснили в ведомстве, вся эта продукция была выпущена в продажу с нарушением обязательных требований, установленных техническими регламентами Таможенного союза.

Информация об отзыве уже внесена в официальный реестр деклараций, который ведёт Федеральная служба по аккредитации.

Производителям, чья продукция не прошла по стандартам, направлены официальные предупреждения о недопустимости подобных нарушений в будущем.

Ранее сообщалось, что более 50 тонн молочной продукции без документов не попали в оборот в Нижегородской области.