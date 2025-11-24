Пять деклараций на молочку и мясо с нарушениями отозвали в Нижегородской области

Фото:
В ноябре 2025 года в Нижегородской области были аннулированы пять деклараций о соответствии на произведённые в регионе продукты питания. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Под отзыв попали три декларации, связанные с молочной продукцией, и две — с мясной. Как пояснили в ведомстве, вся эта продукция была выпущена в продажу с нарушением обязательных требований, установленных техническими регламентами Таможенного союза.
Информация об отзыве уже внесена в официальный реестр деклараций, который ведёт Федеральная служба по аккредитации.
Производителям, чья продукция не прошла по стандартам, направлены официальные предупреждения о недопустимости подобных нарушений в будущем.
Ранее сообщалось, что более 50 тонн молочной продукции без документов не попали в оборот в Нижегородской области.
