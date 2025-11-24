Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Пять деклараций на молочку и мясо с нарушениями отозвали в Нижегородской области

24 ноября 2025 18:24 Общество
Пять деклараций на молочку и мясо с нарушениями отозвали в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В ноябре 2025 года в Нижегородской области были аннулированы пять деклараций о соответствии на произведённые в регионе продукты питания. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Под отзыв попали три декларации, связанные с молочной продукцией, и две — с мясной. Как пояснили в ведомстве, вся эта продукция была выпущена в продажу с нарушением обязательных требований, установленных техническими регламентами Таможенного союза.

Информация об отзыве уже внесена в официальный реестр деклараций, который ведёт Федеральная служба по аккредитации.

Производителям, чья продукция не прошла по стандартам, направлены официальные предупреждения о недопустимости подобных нарушений в будущем.

Ранее сообщалось, что более 50 тонн молочной продукции без документов не попали в оборот в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
молоко Продовольствие Россельхознадзор
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных