Центр протезирования появится в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Фонд "Защитники Отечества", госкорпорация "Ростех" и 7 субъектов РФ объединяют усилия для создания сети реабилитационных центров, которые повысят доступность высокотехнологичного протезирования в регионах. Соответствующие трехсторонние соглашения были подписаны в Совете Федерации.

В рамках соглашения планируется совместное развитие центров высокотехнологичного протезирования и реабилитации — филиалов Центра инноваций в травматологии и ортопедии. Их основная задача заключается в том, чтобы обеспечить пациентам, включая ветеранов СВО, доступ к современным протезам как можно ближе к месту проживания. Создание современной инфраструктуры и внедрение комплексной модели реабилитации позволит людям, получившим тяжёлые ранения, восстановить подвижность и вернуться к активной жизни. Работа ведется по поручению президента России.

Такие центры уже действуют в Москве, Ижевске, Санкт-Петербурге, Омске и ряде других городов. Сеть продолжит расширяться: в ближайшее время новые учреждения откроются в Архангельске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске и Рязани. Всего до 2027 года в различных регионах страны планируется создать 25 филиалов ЦИТО, оборудованных собственным производством протезов полного технологического цикла.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула особую значимость развития высокотехнологичного протезирования для возвращения к полноценной жизни участников СВО, получивших ранения при выполнении служебного долга. По ее словам, современные технологии дают возможность людям вновь обрести свободу движения, осваивать новые профессии, работать, создавать семьи и даже заниматься спортом, и сегодня эта задача является важнейшим государственным приоритетом.

В будущих региональных центрах пациенты смогут получать высокофункциональные протезы, обучаться их использованию и под руководством специалистов восстанавливать навыки движения на современных тренажерах. Особое внимание будет уделено физической реабилитации и занятиям спортом, что особенно важно для участников спецоперации. Инициатором программы выступил фонд "Защитники Отечества".

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ и председатель фонда Анна Цивилева отметила, что подписание соглашений расширяет перечень регионов, где появятся площадки для комплексного высокотехнологичного протезирования. Она подчеркнула, что это позволит сделать систему поддержки ветеранов спецоперации более качественной и доступной именно там, где она необходима в первую очередь — в регионах и муниципалитетах.