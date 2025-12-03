Нижегородцы смогут купить живую елку к Новому году за 8 рублей Общество

В лесах Нижегородской области установлен усиленный режим охраны хвойных молодняков. Он будет действовать до конца декабря и направлен на предотвращение незаконной вырубки елей в преддверии новогодних праздников. Эти меры стали частью ежегодной природоохранной кампании "Ёлочка, живи!".

Глава регионального минлесхоза Роман Воробьёв отметил, что главная задача акции — не допустить варварской вырубки молодых деревьев и сохранить природное наследие региона. По его словам, кампания также помогает напомнить жителям о важности бережного отношения к окружающей среде.

В период действия усиленного режима в лесах будут организованы регулярные патрули. Кроме того, на автодорогах сотрудники ГИБДД проверят наличие документов у тех, кто перевозит хвойные деревья.

Как сообщили в профильном министерстве, за последние пять лет в регионе наблюдается устойчивая тенденция к снижению объёмов нелегальных вырубок. В 2024 году удалось сократить количество таких нарушений в пять раз по сравнению со средним уровнем за предыдущие шесть лет. Одним из ключевых факторов стало увеличение числа патрулирований. С начала 2025 года лесные инспекторы провели более 37 тысяч обходов территорий.

Для тех, кто хочет приобрести ёлку легально, предусмотрена возможность заключить договор купли-продажи лесных насаждений в любом лесничестве Нижегородской области. Сделать это можно в течение всего декабря. Перечень лесничеств, их контактные данные и информация о руководителях размещены на официальном сайте министерства.

После заключения договора гражданин получает право срубить ель в строго обозначенном месте и в пределах сроков, указанных в документе. Заготовка деревьев ведётся на участках, где вырубка не наносит вреда лесному фонду — это, как правило, противопожарные просеки, линии электропередач и участки, подлежащие расчистке от подроста.

В 2024 году было оформлено более 4 тысяч договоров на заготовку новогодних деревьев.

Стоимость ели или другого хвойного дерева зависит от высоты. В этом году в лесничествах региона установлены следующие расценки: дерево до 1 метра стоит 8,38 рубля, до 2 метров — 16,75 рубля, до 3 метров — 25,13 рубля, до 4 метров — 34,55 рубля, выше 4,1 метра — 43,96 рубля за штуку. Договор купли-продажи является официальным документом, разрешающим перевозку ели.

За незаконную рубку хвойных деревьев предусмотрены штрафы. Физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 3 тысяч рублей, должностные — от 20 тысяч, юридические — от 200 тысяч рублей. Если при этом используется техника, санкции возрастают: для граждан — от 4 тысяч, для должностных лиц — от 40 тысяч, для организаций — от 300 тысяч рублей.

Если причинённый ущерб превышает 5 тысяч рублей, возможна уголовная ответственность по статье 260 Уголовного кодекса РФ, включая наказание в виде лишения свободы.

Ранее выяснилось, что нижегородцы не покупают елки, а берут в аренду.