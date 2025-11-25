Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2025 12:54Девять елей установят в Нижнем Новгороде к Новому году
25 ноября 2025 12:28Нижегородцы не поддержали изменение автобусного маршрута №38
25 ноября 2025 12:18Стали известны адреса "Почты Деда Мороза" в Нижнем Новгороде
25 ноября 2025 12:15Билайн запустил продажи SIM-карт со специальным тарифом в "Пятёрочке"
25 ноября 2025 11:59Вечный огонь погас в Сормове
25 ноября 2025 11:40Завод в Дзержинске защитят от БПЛА почти за 40 млн рублей
25 ноября 2025 11:28В Госдуме предложили ввести "период охлаждения" для сделок с недвижимостью
25 ноября 2025 11:11Карантин по бешенству ввели в нижегородском поселке
25 ноября 2025 11:07Нижегородские школьники — в числе победителей Национальной технологической олимпиады Junior
25 ноября 2025 09:32Учебно-развивающий центр появится около "Нижполиграфа" на Варварской
Общество

Девять елей установят в Нижнем Новгороде к Новому году

25 ноября 2025 12:54 Общество
Девять елей установят в Нижнем Новгороде к Новому году

Фото: Кира Мишина

Девять елей установят в Нижнем Новгороде к новогодним праздникам, сообщили в МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры".

Символ нового года украсит площадь Революции, площадь Горького, улицу Ярошенко (ФОК "Юность"), Советскую площадь, сквер "Дружба", сквер имени Ленинского Комсомола на Планетарной улице, проспект 70 лет Октября, проспект Кораблестроителей.

Главная новогодняя ель будет на площади Минина и Пожарского — ее уже монтируют.

В МКУ уточнили, что для оформления городских пространств планируется использовать световые консоли, перетяжки и объемно-пространственные композиции. При этом не обойдется без флажков.

Светодинамическое оформление сделают во всех районах приволжской столицы. Всего предстоит украсить 32 городские локации.

Нарядить Нижний Новгород к праздникам обещают в первой декаде декабря.

Ранее сообщалось, что в нижегородских парках этой зимой будут работать катки. Некоторые откроются уже в начале декабря. 

Также стали известны адреса "Почты Деда Мороза" в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Новый год Праздники
Поделиться:
Новости по теме
22 ноября 2025 09:48Определены площадки для елочных базаров в Нижнем Новгороде
09 ноября 2025 17:46Поезд Деда Мороза сделает остановки в Нижнем Новгороде и Дзержинске
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных