Девять елей установят в Нижнем Новгороде к Новому году Общество

Фото: Кира Мишина

Девять елей установят в Нижнем Новгороде к новогодним праздникам, сообщили в МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры".

Символ нового года украсит площадь Революции, площадь Горького, улицу Ярошенко (ФОК "Юность"), Советскую площадь, сквер "Дружба", сквер имени Ленинского Комсомола на Планетарной улице, проспект 70 лет Октября, проспект Кораблестроителей.

Главная новогодняя ель будет на площади Минина и Пожарского — ее уже монтируют.

В МКУ уточнили, что для оформления городских пространств планируется использовать световые консоли, перетяжки и объемно-пространственные композиции. При этом не обойдется без флажков.

Светодинамическое оформление сделают во всех районах приволжской столицы. Всего предстоит украсить 32 городские локации.

Нарядить Нижний Новгород к праздникам обещают в первой декаде декабря.

Ранее сообщалось, что в нижегородских парках этой зимой будут работать катки. Некоторые откроются уже в начале декабря.

Также стали известны адреса "Почты Деда Мороза" в Нижнем Новгороде.