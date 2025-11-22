Определены площадки для елочных базаров в Нижнем Новгороде Общество

В преддверии новогодних праздников в Нижнем Новгороде вновь откроются елочные базары. Места, где будут продавать хвойные деревья и праздничную атрибутику, уже определены.

Как ИА "Время Н" сообщили в департаменте развития предпринимательства, торговые точки заработают в шести города. Предпринимателей для их обслуживания выберут через аукционы, размещенные на платформе "Росэлторг". Победители торгов получат право на временное размещение торговых площадок с 11 по 31 декабря.

Автозаводский район:

• улица Маяковского, 17 (за рынком "Мончегорский"),

• улица Космическая, у дома 58а,

• Южное шоссе, 35 (у ТЦ "Перекресток"),

• улица Плотникова, 4а (рядом с автостоянкой),

• улица Львовская, 7 ("Торговые ряды").

Ленинский район:

• улица Академика Баха, у дома 13 (возле магазина "Зодиак").

Московский район:

• улица Чаадаева, у дома 28 (рядом с ТЦ "Вишневый сад"),

• улица Березовская, у дома 81 (у ТЦ "Серпантин"),

• улица Березовская, в районе дома 1.

Нижегородский район:

• улица Героя Советского Союза Усилова, у дома 3/3 (на конечной остановке),

• улица Германа Лопатина, Верхние Печеры, 6-й микрорайон (у магазина "Магнит").

Приокский район:

• площадь Маршала Жукова, у дома 7.

Советский район:

• улица Генерала Ивлиева (около диспетчерского пункта "Кузнечиха-2"),

• улица Ванеева, остановка Бориса Панина (возле киоска "Печать").

Все торговые точки будут предлагать живые ели, сосны, а также новогодние украшения.

Напомним, в прошлом году елочные базары должны были открыться 10 декабря, но в итоге заработали с опозданием.

Сообщалось, что на новогоднюю иллюминацию в Нижнем Новгороде направят 38 млн рублей, а на украшение флажками - 5,7 млн рублей. Также мы рассказывали о конкурсе на лучшее новогоднее оформление, который пройдет с 1 декабря 2025 года по 15 января 2026-го. Поучаствовать в нем могут предприятия торговли, общепита, сферы услуг и др.