Общество

Искусственные ёлки в Нижегородской области за год подорожали на 14%

23 ноября 2025 11:59
Искусственные ёлки в Нижегородской области за год подорожали на 14%

Фото: Александр Воложанин

В октябре 2025 года в Нижегородской области средняя стоимость искусственной ёлки составила 3742 рубля, что на 14% больше, чем в предыдущем году. Об этом порталу "Живём в Нижнем" сообщил аналитический центр "Чек Индекс" "Платформы ОФД".

Параллельно с ростом цен на ели, увеличилось и количество их продаж — на 9% по сравнению с прошлым годом. Этот тренд наблюдается и в других категориях новогодних товаров.

Например, средняя цена набора ёлочных игрушек возросла на 14%, достигнув 512 рублей. Гирлянды тоже подорожали — на 12%, их средняя стоимость составила 610 рублей. Ёлочная звезда стала дороже на 8%, её средняя цена теперь составляет 314 рублей.

Напомним, в Нижнем Новгороде уже определены площадки для ёлочных базаров: они появятся в шести районах города и будут работать с 11 по 31 декабря.

Теги:
Новый год Торговля
