Культура и отдых

В Нижнем Новгороде презентовали музыкальный альбом, посвященный Степану Разину

08 декабря 2025 14:08 Культура и отдых
В Нижнем Новгороде презентовали музыкальный альбом, посвященный Степану Разину

Фото: Карина Шабаршина

Около 900 человек приняло участие в презентации музыкального альбома «Ой, то не вечер», посвященного легендарному казацкому атаману Степану Разину. Она прошла в минувшее воскресенье в Нижегородской государственной филармонии имени Ростроповича. Это вторая часть этно-фолк-рок проекта. Первая часть, «Есть на Волге утес», была представлена этим летом в культурном центре «Рекорд» совместно с презентацией нового романа писателя Захара Прилепина «Тума» (18+).

Захар Прилепин является автором и идейным вдохновителем «разинской» концепции. Задумку высоко оценил Президентский фонд культурных инициатив, поддержавший заявку и давший ей шанс реализоваться. Запись музыкальных альбомов велась на базе музыкальной студии нижегородского центра «Пешков». Главной движущей силой проекта стали участники  группы «Лампасы»: Игорь Тарасов, бессменный хедлайнер и соавтор значительной части репертуара ансамбля, и Андрей Шабаршин, солист, музыкант-мультиинструменталист, руководитель музыкального направления центра «Пешков». Они откликнулись на предложение Захара создать проект с песнями о Стеньке Разине, привлекли к сотрудничеству плеяду талантливых и увлеченных музыкантов самых разных стилей и направлений. Сами писали тексты, занимались аранжировкой. Запись треков в пешковской студии происходила под руководством одного из лучших нижегородских звукорежиссеров Максима Тихонова.

Отдельное внимание организаторы уделили звуко-визуальному сопровождению концерта. На большом экране сменяли друг друга анимированные картины, иллюстрирующие каждое выступление артистов. За создание визуальных эффектов отвечала Кристина Тарасова, контент-менеджер группы «Лампасы». Появился и «ведущий», сценарий для которого написал московский поэт и литературный критик Олег Демидов.

«Я написал текст от лица древнерусского Бояна, который живет за пределами человеческого духа, сознания и времени, все видит наперед, все знает, всему верит. В том числе знает о жизни и делах Степана Тимофеевича Разина. Поэтому о нем рассказывает», - пояснил Олег Демидов.

На концерте звучали песни известные, застольные, давно ставшие частью культурного кода русского человека, и новые, созданные современными авторами, но от того не менее атмосферные. Например, композиция «Собирайтесь, други!» в исполнении группы  «полДень Победы» записана в стиле рутс-регги (автор текста Василий Проханов, сын известного писателя Александра Проханова), при этом талантливо стилизована под старую казачью. Одна песня альбома написана на стихи поэтессы Ники Батхен, которые посвящены событиям июня 2023 года, но главный герой выведен через образ атамана-бунтаря.

Всего в альбом вошло более 15 песен. В записи приняли участие Елена Курбанова, Алексей Глызин, Дмитрий Некрасов, группы «Аффинаж», 25/17, «Любава», «Партизан FM».

Художественный руководитель проекта присутствовать на презентации не смог, поскольку Захар Прилепин в настоящее время подписал контракт с Министерством обороны и отбыл к месту прохождения службы. Но перед началом концерта он вышел с видеообращением к собравшимся зрителям.

«О Разине уже триста лет поют песни. И будут петь. Потому что в этих словах и мелодиях хранится то, что отвечает на вопрос: кто такой Степан Разин, кто такие мы сами... Два альбома мы уже записали, запишем еще один, а может и еще два. Всем донбасский поклон, удачного концерта!» - пожелал Захар Прилепин.

«Степан Разин — фигура, о которой из поколения в поколение складывали легенды, песни и сказания. Его знали по всему Поволжью и на Ветлуге, и именно народная песня стала первой попыткой понять, кто он был: не государственный деятель и не искатель приключений, а человек, чьё имя глубоко укоренилось в народной памяти. Благодарю художественного руководителя проекта Захара Прилепина и его команду за внимательное отношение к русской культуре, её истокам и за то новое звучание, которое они помогают ей обрести», - поделился депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов, который стал одним из зрителей концерта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Захар Прилепин Музыка
02 декабря 2025 19:05Кстовская группа "ПолДЕНЬ ПОБЕДЫ" представила песню о Степане Разине
10 июля 2025 11:58Захар Прилепин задумал экранизацию и мюзикл по новому роману о Разине
