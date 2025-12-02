Кстовская группа "ПолДЕНЬ ПОБЕДЫ" представила песню о Степане Разине Культура и отдых

Фото: "полДЕНЬ ПОБЕДЫ" / VK

Группа из Кстова "ПолДЕНЬ ПОБЕДЫ" представила новую песню, вдохновлённую образом Степана Разина, пишет сайт pravda-nn.ru. Она вошла в музыкальный сборник "Есть над Волгой утёс", созданный в поддержку романа Захара Прилепина "Тума" (18+).

Композиция называется "Собирайся, други!" и стилизована под старинную казачью песню в стиле рутс-регги.

"Она повествует о знаковых годах в истории этого легендарного героя. Для нас она перекликается с днём сегодняшним, когда люди идут на защиту своей Отчизны со своими боевыми братьями. Степан Тимофеевич также объединял людей на подвиг. Мне часто приходится бывать в Донбассе в качестве фронтовой агитбригады, мы выступаем перед бойцами, и каждый раз я вижу, как повторяется история подвига", — поделился фронтмен группы Сергей Павлов.

Слова к песне написал сын писателя Александра Проханова Василий Проханов. В записи приняли участие также Дмитрий Некрасов из группы "ДНК" и музыканты коллектива "Лампасы".

В ближайшие дни песня прозвучит на концерте "Ой, то не вечер" (6+), который пройдёт в филармонии. Там соберутся несколько коллективов, каждый из которых исполнит свою версию песни о Степане Разине.

Ранее сообщалось, что Захар Прилепин планирует создать спектакль и экранизацию своего романа о Степане Разине.