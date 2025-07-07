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Культура и отдых

Захар Прилепин задумал экранизацию и мюзикл по новому роману о Разине

10 июля 2025 11:58  [2] Культура и отдых
Захар Прилепин задумал экранизацию и мюзикл по новому роману о Разине

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижнем Новгороде состоялась презентация нового романа Захара Прилепина "Тума" (18+), посвященного детству, юности и взрослении донского казака Степана Разина. Одновременно с книгой был представлен музыкальный альбом "Есть на Волге утес", объединивший народные песни о легендарном предводителе. На презентации побывала корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В центре сюжета жизнь Разина еще до начала бунта, когда он был не только полевым командиром, но и дипломатом, участвовавшим в русско-польской войне. Прилепин называет его "главой ЧВК своего времени".

Большое внимание писатель уделил культурному осмыслению фигуры Разина и исторических событий того времени. По его словам, народные песни XVII века запечатлели все ключевые события из жизни атамана — азовский плен, поход к Каспийскому морю, возвращение в Астрахань и так далее. При этом, как подчеркивает Прилепин, в песнях гораздо больше внимания уделено не восстанию, а пиратским и гулевым эпизодам.

"Я предположил, что песни эти зарождались прямо в его войске. При нем был какой-то бард, который все эти вещи фиксировал. И одна из старейших песен, которую русский народ поет уже 350 лет, это тот самый "Сон Степана Разина". Она практически с неизменным текстом существует 350 лет. Это само по себе поразительно и беспрецедентно", — отметил писатель.

Прилепин подчеркнул, что о Разине не прекратили петь и в XVIII веке. А в XIX веке он стал ключевым персонажем песенного национального цикла. Да и сейчас песни про атаман продолжают исполняться в новых версиях и аранжировках. При создании романа Прилепин использовал большое количество архивных документов, многие из которых не были известны его литературным предшественникам. Поэтому биография молодого Разина была буквально реконструирована самим писателем, в том числе и на основе народных песен.

Интерес к жизни Разина у писателя возник еще в детстве, но окончательно оформился во время пребывания на Донбассе.

"Меня это не оставляло так или иначе. И с новой силой меня это прокололо сердце, когда я перебрался на Донбасс, где увидел все эти типажи, всех этих людей: бородатых, бритых, разбойных, вызывающих самые разные эмоции, но несущих этот код вольнолюбия, желание седлать по-своему. Тем более это происходило, по сути, на тех же самых землях, на которых и была начата борьба за освобождение Малороссии", - поделился писатель. 

В беседе с журналистами Прилепин отметил, что российский XVII век остается недооцененным, но интересным для читателей. По его мнению, в массовом сознании он уступает французскому или пиратскому Западу, хотя сам насыщен не менее яркими событиями и личностями. Захар Прилепин признался, что не ждет какого-то определённого отклика на книгу, а просто надеется получить "три мешка восторженных писем" от читателей от 6 до 96 лет.

К слову, в планах у писателя создание спектакля и экранизация. Хотя съемки исторического фильма потребуют значительных вложений, Прилепин знает, что есть люди, готовые поддержать проект. В течение года может появиться и мюзикл.

Роман является частью трилогии, и музыкальный альбом также будет состоять из трёх частей, соответствующих каждому тому. Прилепин давно хотелось собрать песни о Разине в единый, цельный музыкальный образ, а не оставлять их "раскиданными" в исполнении разных артистов. Эту идею ему удалось реализовать вместе с нижегородским музыкантом Игорем Тарасовым из группы "Лампасы". В записи альбома как народные коллективы, так и до эстрадные артисты, в том числе Алексей Глызин.

Однако с сроках выхода остальных томов говорить пока рано. Прилепин отметил, что не видит смысла в спешке и привел в пример Михаила Шолохова, работавшего над "Тихим Доном" 15 лет, так как такие произведения требуют времени и глубокого погружения.

Писатель рассказал, что работа над первым томом заняла у него около полутора лет, а затем он еще полгода вычитывал текст, добиваясь исторической достоверности и аутентичности речи, так как роман должен звучать как подлинный текст XVII века, без современных слов и выражений, но при этом быть понятным современному читателю.

Сейчас писатель временно отложил продолжение, так как в работе находятся два других произведения, да и творить в суетливом ритме жизни нелегко. Первый том Прилепин писал во время восстановления после покушения на свою жизнь в 2023 году.

"У меня были сломаны обе ноги, и я лежал на кровати, как Островский. И это мне давало возможность никуда не спешить, никуда не бежать, на все предложения давать отказ.  Я никуда не вставал, я лежал и читал книги. А сейчас я бегать стал опять. Это мешает работать. Но я постараюсь, соберусь с духом, придумаю что-нибудь, чтобы основной свод написать за это год. Надеюсь без ущерба здоровью", - ответил на вопрос читателя Прилепин.

Кстати, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже прочитал новый роман Прилепина. По словам главы региона, чтение доставило ему настоящее удовольствие и оставило сильное художественное впечатление.

Ранее сообщалось, что к 50-летию писателя вышел документальный фильм.

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Теги:
Захар Прилепин Книги Литература
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