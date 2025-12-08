Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

План зимней уборки улиц утвержден в Нижнем Новгороде

План зимней уборки улиц утвержден в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде утвердили новый план зимней уборки улиц. Теперь основные работы будут проходить ночью, чтобы не мешать движению транспорта днём. Об этом сообщили в городском дептрансе.

В этом сезоне к уборке подключатся и Нижний Новгород, и Кстово. Всего на улицы выйдут около 600 единиц техники и более тысячи рабочих. Если учитывать подрядные организации и управляющие компании, общее количество техники превысит тысячу машин, а число дворников — три тысячи.

На зимнюю смену выйдут комбинированные дорожные машины, самосвалы, грейдеры, бульдозеры и другая спецтехника.


За последние годы система уборки сильно изменилась: закупили новую технику, пересмотрели маршруты, стали использовать современные противогололедные материалы вместо песка.

Кроме того, власти не забыли и о людях, которые каждый день выходят на смену. Рабочим дорожных служб повысили зарплаты, обновили базы и обустроили зоны отдыха.

Сейчас, когда погода постоянно меняется, бригады работают круглосуточно. Особое внимание уделяется потенциально опасным участкам — мостам, спускам, оживлённым магистралям, остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Напомним, в Нижнем Новгороде продолжают действовать ограничения на парковку на ряде улиц до 15 марта 2026 года.

