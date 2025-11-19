ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 ноября 2025 15:51Авария на подстанции оставила Семенов без электричества
19 ноября 2025 15:26"Ростелеком" предложил отраслевой стандарт работы с вузами
19 ноября 2025 15:20Дорожные службы Нижнего Новгорода работают 24/7 из-за температурных качелей
19 ноября 2025 14:28Два новых общественных туалета заработают в Нижнем Новгороде до конца года
19 ноября 2025 14:03Нижегородцы могут заявиться на премию "Служение" до 21 ноября
19 ноября 2025 13:53Нижегородцев призвали проверить срок действия загранпаспортов перед Новым годом
19 ноября 2025 13:17Нижегородские депутаты просят Госдуму ужесточить контроль за продажей алкоголя
19 ноября 2025 13:02Два новых автобусных маршрута запустят в Нижегородской области
19 ноября 2025 13:00В России оценят регионы по качеству мер поддержки участников СВО
19 ноября 2025 12:50Первая пересаженная почка в Нижегородской области успешно прижилась
Общество

Дорожные службы Нижнего Новгорода работают 24/7 из-за температурных качелей

19 ноября 2025 15:20 Общество
Дорожные службы Нижнего Новгорода работают 24/7 из-за температурных качелей

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Бригады дорожных служб Нижнего Новгорода продолжают работать в круглосуточном режиме из-за частых перепадов температуры.

В городском дептрансе сообщили, что перед ожидаемыми заморозками магистрали обрабатываются противогололедными материалами, а во время оттепелей и дождей с улиц откачивается скопившаяся вода. Ранее на первом в этом сезоне расширенном заседании штаба по уборке снега мэр Юрий Шалабаев поручил выставить дорожную технику на дежурство и обеспечить оперативную работу бригад с учетом погодных изменений.

Замдиректора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Вадим Нанаев отметил, что сейчас организация работ выстроена в круглосуточном формате, а состояние дорожного покрытия постоянно контролируется. В зависимости от погодных условий специалисты проводят противогололедную обработку и откачивают воду с наиболее проблемных участков. По его словам, особый акцент сделан на содержании потенциально опасных зон – мостов, спусков, ключевых магистралей с интенсивным движением общественного транспорта, а также остановок и пешеходных переходов.

В каждом районе города сформированы дежурные бригады, которые находятся на смене 24 часа в сутки. Нанаев напомнил, что с конца прошлой недели более 80 комбинированных дорожных машин с загруженными противогололедными материалами несут дежурство и выезжают на обработку дорог перед прогнозируемым похолоданием, действуя превентивно, чтобы избежать гололеда. Когда температура вновь переходит в плюсовую зону и начинаются дожди, рабочие переключаются на откачку воды с улиц.

Работа в условиях постоянных температурных колебаний требует повышенного внимания, так как выпадающие осадки могут в короткие сроки замерзать и превращаться в ледяную корку.

Дежурный мастер МБУ "РЭД" Андрей Колугер рассказал, что погода ведет себя непредсказуемо: накануне держался мороз, а уже на следующий день идет дождь. Он подчеркнул, что из-за таких резких изменений бригады остаются на постоянном дежурстве и готовы в любой момент вывести необходимую технику на улицы, принимая решения исходя из текущей обстановки.

Водитель комбинированной дорожной машины Владимир Костин отметил, что одна из главных задач бригад сейчас – не допустить образования гололеда. 

Водитель КДМ Павел Тараканов добавил, что дорожные службы уделяют внимание прежде всего тем направлениям, где движется общественный транспорт. По его словам, своевременная обработка и очистка дорог помогает предотвращать пробки и делает передвижение по улицам города более комфортным для всех участников движения.

Сообщалось, что этой зимой снег в Нижнем Новгороде и Кстове будут убирать более тысячи рабочих.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Погода Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных