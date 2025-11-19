Дорожные службы Нижнего Новгорода работают 24/7 из-за температурных качелей Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Бригады дорожных служб Нижнего Новгорода продолжают работать в круглосуточном режиме из-за частых перепадов температуры.

В городском дептрансе сообщили, что перед ожидаемыми заморозками магистрали обрабатываются противогололедными материалами, а во время оттепелей и дождей с улиц откачивается скопившаяся вода. Ранее на первом в этом сезоне расширенном заседании штаба по уборке снега мэр Юрий Шалабаев поручил выставить дорожную технику на дежурство и обеспечить оперативную работу бригад с учетом погодных изменений.

Замдиректора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Вадим Нанаев отметил, что сейчас организация работ выстроена в круглосуточном формате, а состояние дорожного покрытия постоянно контролируется. В зависимости от погодных условий специалисты проводят противогололедную обработку и откачивают воду с наиболее проблемных участков. По его словам, особый акцент сделан на содержании потенциально опасных зон – мостов, спусков, ключевых магистралей с интенсивным движением общественного транспорта, а также остановок и пешеходных переходов.

В каждом районе города сформированы дежурные бригады, которые находятся на смене 24 часа в сутки. Нанаев напомнил, что с конца прошлой недели более 80 комбинированных дорожных машин с загруженными противогололедными материалами несут дежурство и выезжают на обработку дорог перед прогнозируемым похолоданием, действуя превентивно, чтобы избежать гололеда. Когда температура вновь переходит в плюсовую зону и начинаются дожди, рабочие переключаются на откачку воды с улиц.

Работа в условиях постоянных температурных колебаний требует повышенного внимания, так как выпадающие осадки могут в короткие сроки замерзать и превращаться в ледяную корку.

Дежурный мастер МБУ "РЭД" Андрей Колугер рассказал, что погода ведет себя непредсказуемо: накануне держался мороз, а уже на следующий день идет дождь. Он подчеркнул, что из-за таких резких изменений бригады остаются на постоянном дежурстве и готовы в любой момент вывести необходимую технику на улицы, принимая решения исходя из текущей обстановки.

Водитель комбинированной дорожной машины Владимир Костин отметил, что одна из главных задач бригад сейчас – не допустить образования гололеда.

Водитель КДМ Павел Тараканов добавил, что дорожные службы уделяют внимание прежде всего тем направлениям, где движется общественный транспорт. По его словам, своевременная обработка и очистка дорог помогает предотвращать пробки и делает передвижение по улицам города более комфортным для всех участников движения.

Сообщалось, что этой зимой снег в Нижнем Новгороде и Кстове будут убирать более тысячи рабочих.