Парковку запретят на дублере улицы Родионова в Нижнем Новгороде

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде вводят запрет на остановку и стоянку автомобилей на дублёре улицы Родионова. Ограничения начнут действовать с 29 декабря, сообщили в дептрансе.

Мера необходима для того, чтобы обеспечить свободное движение общественного транспорта по новой объездной дороге.

Водителей просят быть особенно внимательными, следить за знаками и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать штрафов и не создавать помех на проезжей части.

Напомним, что 4 декабря на улице Родионова открыли временную четырёхполосную дорогу. Её построили в качестве дублёра, чтобы освободить основное полотно для начала работ по возведению станции метро "Сенная".

Ранее сообщалось, что с 22 декабря остановку и стоянку автомобилей также запретят на улице Белинского напротив ТЦ "Небо".