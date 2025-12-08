Парковку запретят на дублере улицы Родионова в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде вводят запрет на остановку и стоянку автомобилей на дублёре улицы Родионова. Ограничения начнут действовать с 29 декабря, сообщили в дептрансе.
Мера необходима для того, чтобы обеспечить свободное движение общественного транспорта по новой объездной дороге.
Водителей просят быть особенно внимательными, следить за знаками и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать штрафов и не создавать помех на проезжей части.
Напомним, что 4 декабря на улице Родионова открыли временную четырёхполосную дорогу. Её построили в качестве дублёра, чтобы освободить основное полотно для начала работ по возведению станции метро "Сенная".
Ранее сообщалось, что с 22 декабря остановку и стоянку автомобилей также запретят на улице Белинского напротив ТЦ "Небо".
