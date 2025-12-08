Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 декабря 2025 17:5517 новых служебных автомобилей вручили сотрудникам нижегородского ГУФСИН
08 декабря 2025 17:50Парковку запретят на дублере улицы Родионова в Нижнем Новгороде
08 декабря 2025 17:28Производство силиконовых имплантов хотят запустить в Нижнем Новгороде
08 декабря 2025 17:15Семейную ипотеку ограничат одной сделкой с февраля 2026 года
08 декабря 2025 16:26Передвижные лаборатории ГУАД Нижегородской области провели диагностику почти 25 тысяч км дорог
08 декабря 2025 16:23Оргкомитет конкурса "Регионы – устойчивое развитие" продлил период отбора на программу "Кибербезопасность и защита от кибератак"
08 декабря 2025 16:17Противодроновую защиту испытали в Нижегородской области
08 декабря 2025 16:00Адвокат разъяснил нижегородцам, чем грозит непроживание по месту регистрации
08 декабря 2025 15:49В нижегородском "Лимпопо" выкармливают крошечного детеныша эдипова тамарина
08 декабря 2025 15:42ОМК запустила программу для лидеров корпоративного волонтерства
Общество

Парковку запретят на дублере улицы Родионова в Нижнем Новгороде

08 декабря 2025 17:50 Общество
Парковку запретят на дублере улицы Родионова в Нижнем Новгороде

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде вводят запрет на остановку и стоянку автомобилей на дублёре улицы Родионова. Ограничения начнут действовать с 29 декабря, сообщили в дептрансе.

Мера необходима для того, чтобы обеспечить свободное движение общественного транспорта по новой объездной дороге.

Водителей просят быть особенно внимательными, следить за знаками и соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать штрафов и не создавать помех на проезжей части.

Напомним, что 4 декабря на улице Родионова открыли временную четырёхполосную дорогу. Её построили в качестве дублёра, чтобы освободить основное полотно для начала работ по возведению станции метро "Сенная".

Ранее сообщалось, что с 22 декабря остановку и стоянку автомобилей также запретят на улице Белинского напротив ТЦ "Небо".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Дороги Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
03 декабря 2025 17:00Дорогу в Почаинском овраге не откроют до ноября 2026 года
24 ноября 2025 11:44Три перекрестка в Нижнем Новгороде открыли после ремонта трамвайных путей
20 ноября 2025 15:14Парковку ограничат в центре Нижнего Новгорода до 15 марта для уборки снега
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных