Дорогу в Почаинском овраге не откроют до ноября 2026 года Общество

В Нижнем Новгороде движение по улице Почаинский овраг и части Университетского переулка останется закрытым до 10 ноября 2026 года. Об этом говорится в постановлении городской администрации №15305 от 2 декабря 2025 года.

Ограничения вводятся в связи с продолжающимся благоустройством террасного парка. В частности, речь идет о реконструкции коллектора дождевой канализации и укреплении склонов оврага. Работы проводятся по инициативе государственного предприятия НО "ДиРОН", выступающего генеральным подрядчиком проекта.

Движение в районе Почаинского оврага было перекрыто еще в июле текущего года. Изначально планировалось, что ограничения сохранятся до конца октября, однако сроки были пересмотрены и продлены почти на год.

Проезд в указанной зоне будет полностью закрыт с 22 декабря 2025 года. Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов.

Ранее стало известно, что срок сдачи террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода продлили до ноября 2026 года. Изначально завершить благоустройство хотели к ноябрю 2025 года, но в октябре стало известно, что сроки скорректируют.