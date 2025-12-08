Нижегородская "Чайка" уступила СКА-1946 дома со счетом 1:4

Фото:
Молодежная команда "Чайка" потерпела домашнее поражение, уступив СКА-1946 со счетом 1:4.
Гости быстро завладели инициативой и открыли счет в первом периоде, а затем сумели развить преимущество. Нижегородцы попытались переломить ход встречи, и Владислав Мишин сократил разрыв. Именно он стал автором единственной шайбы "Чайки".
Во второй и третьей двадцатиминутках петербуржцы продолжили атаковать и добавили в свою копилку еще по одной шайбе. Хозяевам ответить не удалось.
Матч завершился со счетом 1:4 в пользу СКА-1946.
На данный момент "Чайка" занимает 6 место в Золотом дивизионе Восточной конференции и располагает 39 очками.
Следующая игра (6+) пройдет 10 декабря — подопечные Алексея Томилова вновь сыграют дома, принимая молодежку "Спартака".
