Нижегородская "Чайка" уступила СКА-1946 дома со счетом 1:4

Фото: МХК "Чайка"

Молодежная команда "Чайка" потерпела домашнее поражение, уступив СКА-1946 со счетом 1:4.

Гости быстро завладели инициативой и открыли счет в первом периоде, а затем сумели развить преимущество. Нижегородцы попытались переломить ход встречи, и Владислав Мишин сократил разрыв. Именно он стал автором единственной шайбы "Чайки".

Во второй и третьей двадцатиминутках петербуржцы продолжили атаковать и добавили в свою копилку еще по одной шайбе. Хозяевам ответить не удалось.

Матч завершился со счетом 1:4 в пользу СКА-1946.

На данный момент "Чайка" занимает 6 место в Золотом дивизионе Восточной конференции и располагает 39 очками.

Следующая игра (6+) пройдет 10 декабря — подопечные Алексея Томилова вновь сыграют дома, принимая молодежку "Спартака".

Ранее сообщалось, что гендиректор ЦУРС Максим Гафуров рассказал, за счет чего планируется увеличить бюджет "Торпедо".

Теги:
Спорт ХК Чайка Хоккей
