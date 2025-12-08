Руководство "Торпедо" рассказало, за счет чего планирует увеличить бюджет

Фото:
Генеральный директор ЦУРС и председатель правления АНО ХК "Торпедо" Максим Гафуров прокомментировал финансовое положение нижегородского хоккейного клуба и поделился мыслями о перспективах увеличения бюджета.
По его словам, в настоящее время клуб располагает средствами, которые лишь немного превышают пол зарплат в КХЛ.
"Скажем так: мы немножко подпрыгиваем над полом и выглядываем оттуда. К сожалению. В нынешние экономические времена бюджет не планируют, а завоевывают, достигают, находят, выбивают и т.д. Полный спектр", — отметил Гафуров в интервью "Матч ТВ".
Он подчеркнул, что важным фактором для устойчивого роста бюджета "Торпедо" может стать строительство новой арены, которую откроют в 2026 году, и увеличение доходов от коммерческой деятельности.
Напомним, на данный момент "Торпедо" занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 45 очков.
Также гендиректор нижегородцев Евгений Забуга рассказал об условиях продления контракта с главным тренером Алексеем Исаковым.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+