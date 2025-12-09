ВАРМСУ представила доклад о развитии местного самоуправления на форуме в Москве Политика

Фото: организаторы мероприятия

На форуме-выставке муниципальных практик "БОЛЬШИЕ РЕШЕНИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ", прошедшем 5–6 декабря в Москве, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) презентовала аналитический доклад о текущем состоянии и перспективах развития муниципального управления в России (18+).

Мероприятие объединило 750 представителей муниципалитетов со всей страны. Нижний Новгород на форуме представлял председатель городской Думы Евгений Чинцов.

Доклад, подготовленный ВАРМСУ, стал результатом обширной аналитической работы, охватывающей данные из всех регионов России. В его основу легли материалы ключевых проектов Ассоциации, включая "Муниципальный диалог" и Всероссийский форум "МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ" (18+). Документ будет направлен председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Сопредседатель ВАРМСУ и член президиума Совета при Президенте РФ по вопросам развития местного самоуправления Ирина Гусева представила планы на 2024–2025 годы. В числе приоритетов — кадровое обеспечение и повышение квалификации муниципальных служащих, а также реализация проектов "Муниципалитеты.РФ", премии "Служение" и развитие международного сотрудничества.

Ирина Гусева подчеркнула, что ежегодный доклад ВАРМСУ готовится в соответствии с федеральным законодательством и служит основой для формирования государственной политики в сфере местного самоуправления.

Заместитель начальника управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что отношение к местному самоуправлению в стране меняется благодаря системным решениям, принимаемым на высшем уровне. По его словам, доклад отражает позицию муниципального сообщества по ключевым вопросам развития и укрепления местного самоуправления как важнейшего звена публичной власти.

Форум был организован ВАРМСУ при поддержке администрации Президента РФ и Министерства экономического развития России.

Особое внимание на форуме было уделено успешным муниципальным практикам. Высокую оценку федеральных экспертов получила работа нижегородской команды по управлению городским бюджетом. В частности, отмечена оптимизация расходов на обслуживание рыночных заимствований и значительное снижение дебиторской задолженности — с 1 млрд рублей в 2022 году до 350 млн рублей в 2023 году.

По итогам конкурса Нижний Новгород получил премию в размере 50 млн рублей, которая будет направлена на реализацию проектов по развитию городской среды.

Спикер Гордумы Евгений Чинцов выразил благодарность ВАРМСУ за приглашение и отметил, что признание на федеральном уровне придает уверенности и вдохновляет на дальнейшую работу.

"Я искренне рад за главу города Юрия Шалабаева и всю команду администрации. Это заслуженная награда за системную работу в сфере финансового управления. Уверен, что наш опыт в цифровизации и развитии коммуникаций между властью и жителями будет полезен другим муниципалитетам", — подчеркнул он.