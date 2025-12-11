Появились подробности ДТП со скорой помощью в Дзержинске Происшествия

Все члены медицинской бригады получили травмы в результате ДТП в Дзержинске, пишет медицинский блогер Алексей Никонов со ссылкой на Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области.

Напомним, авария произошла в центре города химиков днем 11 декабря. Водитель скорой помощи ехал с включенными спецсигналами на красный свет, но не удостоверился, что ему уступают дорогу. В результате столкновения с легковушкой травмы получили четыре человека. Пострадали два фельдшера, водитель легкового авто, а также ребёнок, ехавший с медиками.

У пострадавших медработников ушибы и раны, некоторым потребовалась наложить швы. В настоящий момент все пострадавшие находятся под наблюдением врачей в больнице СМП Дзержинска.

Председатель Профсоюза Василий Приказнов уточнил, что пострадавшие медики не состояли в профсоюзе. Из-за этого они не смогут рассчитывать на получение страховой выплаты, положенной в случае травм на рабочем месте.

