Молодой мужчина погиб под колесами трамвая в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Смертельный инцидент с участием трамвая произошел на улице Надежды Сусловой,2 в Нижнем Новгороде 8 декабря. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Около 15:40 водитель трамвая — 58-летняя женщина — совершила наезд на мужчину, который пересекал трамвайные пути вне перехода.

Пешеход (на вид от 30 до 40 лет) скончался до прибытия скорой помощи.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что 7 декабря в результате автонаезда погибли две нижегородки. ДТП произошли на улице Горной и на втором километре автодороги "Восточный подъезд к Нижнему Новгороду" в Кстовском районе.