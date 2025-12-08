Молодой мужчина погиб под колесами трамвая в Нижнем Новгороде

Фото:
Смертельный инцидент с участием трамвая произошел на улице Надежды Сусловой,2 в Нижнем Новгороде 8 декабря. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Около 15:40 водитель трамвая — 58-летняя женщина — совершила наезд на мужчину, который пересекал трамвайные пути вне перехода.
Пешеход (на вид от 30 до 40 лет) скончался до прибытия скорой помощи.
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что 7 декабря в результате автонаезда погибли две нижегородки. ДТП произошли на улице Горной и на втором километре автодороги "Восточный подъезд к Нижнему Новгороду" в Кстовском районе.
