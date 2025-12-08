Молодой мужчина погиб под колесами трамвая в Нижнем Новгороде

Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
08 декабря 2025 17:39 Происшествия
Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Смертельный инцидент с участием трамвая произошел на улице Надежды Сусловой,2 в Нижнем Новгороде 8 декабря. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. 

Около 15:40 водитель трамвая — 58-летняя женщина — совершила наезд на мужчину, который пересекал трамвайные пути вне перехода. 

Пешеход (на вид от 30 до 40 лет) скончался до прибытия скорой помощи. 

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что 7 декабря в результате автонаезда погибли две нижегородки. ДТП произошли на улице Горной и на втором километре автодороги "Восточный подъезд к Нижнему Новгороду" в Кстовском районе. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных