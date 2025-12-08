Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Последние новости рубрики Происшествия
08 декабря 2025 10:15Toyota насмерть сбила 75-летнюю женщину в Кстовском районе
08 декабря 2025 09:0859-летнюю женщину сбили на переходе в Нижнем Новгороде
07 декабря 2025 15:27Задержан курьер, обманувший выксунскую пенсионерку на 250 тысяч рублей
07 декабря 2025 14:51Неизвестный отравил почти 10 котов в Дзержинске
07 декабря 2025 14:13"Логан" влетел в хлебовоз около Нижнего Новгорода — водитель погиб
07 декабря 2025 10:52Кроссовер сбил двух женщин на переходе в Сормове — пострадавшие в больнице
06 декабря 2025 19:00Страшный пожар унес жизнь женщины в Нижегородской области
06 декабря 2025 13:55Житель Заволжья потерял 1,8 млн рублей на лжеинвестициях
06 декабря 2025 07:00Водитель маршрутки, сбивший женщину у Московского вокзала, получил 3 года
05 декабря 2025 20:17Смертельное ДТП с мотоблоком в Нижегородской области обернулось уголовным делом
Происшествия

Toyota насмерть сбила 75-летнюю женщину в Кстовском районе

08 декабря 2025 10:15 Происшествия
Toyota насмерть сбила 75-летнюю женщину в Кстовском районе

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Смертельная авария произошла в Кстовском районе на 2 км автодороги "Восточный подъезд к Нижнему Новгороду". О трагедии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около 17:15 7 декабря 72-летний водитель автомобиля "Тойота" совершил наезд на пешехода. Пострадавшей оказалась 75-летняя женщина. Она скончалась до прибытия медиков. 

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 59-летнюю женщину насмерть сбили на улице Горной в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
