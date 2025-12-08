Toyota насмерть сбила 75-летнюю женщину в Кстовском районе Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Смертельная авария произошла в Кстовском районе на 2 км автодороги "Восточный подъезд к Нижнему Новгороду". О трагедии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, около 17:15 7 декабря 72-летний водитель автомобиля "Тойота" совершил наезд на пешехода. Пострадавшей оказалась 75-летняя женщина. Она скончалась до прибытия медиков.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

