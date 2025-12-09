Глава Реутова впал в кому после ДТП под Нижним Новгородом Происшествия

Фото: соцсети Филиппа Науменко

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко попал в кому после серьезного ДТП в Нижегородской области, пишет телеграм-канал Shot.

Авария произошла в воскресенье, 7 декабря. Науменко получил серьёзные травмы и был срочно госпитализирован. Врачи оценили его состояние как критическое.

По данным главреда МИА "Стационар-пресс" Алексея Никонова, сначала мэра положили в одну из центральных райбольниц Нижегородской области, где к лечению подключились и специалисты из Нижнего Новгорода. Позже его перевезли в Москву.

От ГАИ и прочих ведомств информации по инциденту не поступало.

