Глава Реутова впал в кому после ДТП под Нижним Новгородом

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко попал в кому после серьезного ДТП в Нижегородской области, пишет телеграм-канал Shot.
Авария произошла в воскресенье, 7 декабря. Науменко получил серьёзные травмы и был срочно госпитализирован. Врачи оценили его состояние как критическое.
По данным главреда МИА "Стационар-пресс" Алексея Никонова, сначала мэра положили в одну из центральных райбольниц Нижегородской области, где к лечению подключились и специалисты из Нижнего Новгорода. Позже его перевезли в Москву.
От ГАИ и прочих ведомств информации по инциденту не поступало.
