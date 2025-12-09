Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
09 декабря 2025 17:46Глава Реутова впал в кому после ДТП под Нижним Новгородом
09 декабря 2025 12:00Нижегородец отдал лжегосслужащим 1,6 млн рублей родительских сбережений
09 декабря 2025 09:26Девять человек пострадали при атаке БПЛА в Чувашии
09 декабря 2025 07:41Четыре украинских беспилотника сбили над Нижегородской областью
08 декабря 2025 19:49Полиция пресекла попытку сбыта 7 кг марихуаны в Нижнем Новгороде
08 декабря 2025 17:39Молодой мужчина погиб под колесами трамвая в Нижнем Новгороде
08 декабря 2025 16:47В Нижнем Новгороде пермяка осудили за контрабанду лесоматериалов
08 декабря 2025 16:31Рабочий погиб на стройплощадке метро на улице Максима Горького
08 декабря 2025 14:45Работник нижегородского мясокомбината погиб после попадания в фаршемешалку
08 декабря 2025 13:59Один человек погиб, второй госпитализирован после пожара в Дзержинске
Происшествия

Глава Реутова впал в кому после ДТП под Нижним Новгородом

09 декабря 2025 17:46 Происшествия
Глава Реутова впал в кому после ДТП под Нижним Новгородом

Фото: соцсети Филиппа Науменко

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко попал в кому после серьезного ДТП в Нижегородской области, пишет телеграм-канал Shot.

Авария произошла в воскресенье, 7 декабря. Науменко получил серьёзные травмы и был срочно госпитализирован. Врачи оценили его состояние как критическое.

По данным главреда МИА "Стационар-пресс" Алексея Никонова, сначала мэра положили в одну из центральных райбольниц Нижегородской области, где к лечению подключились и специалисты из Нижнего Новгорода. Позже его перевезли в Москву.

От ГАИ и прочих ведомств информации по инциденту не поступало.

Ранее сообщалось, что нижегородец погиб под трамваем, пересекая трамвайные пути вне перехода. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
08 декабря 2025 10:15Toyota насмерть сбила 75-летнюю женщину в Кстовском районе
08 декабря 2025 09:0859-летнюю женщину сбили на переходе в Нижнем Новгороде
07 декабря 2025 14:13"Логан" влетел в хлебовоз около Нижнего Новгорода — водитель погиб
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных