Глеб Никитин сообщил о снижении ущерба от мошенников в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в регионе зафиксировано снижение общей суммы, которую мошенники выманивают у жителей. Однако, по его словам, достигнутый результат пока не позволяет считать проблему решенной. Об этом глава региона написал в своих соцсетях.
Никитин отметил, что ущерб от действий аферистов остается слишком большим, несмотря на положительную динамику. Он подчеркнул, что региональные власти продолжают активную работу в сфере финансового просвещения, чтобы защитить нижегородцев от обмана.
По его словам, нижегородская делегация представила лучшие практики в области финансового просвещения на всероссийской конференции в Красноярске.
Одним из ключевых направлений стала реализация проекта "Резидент столицы финансовой культуры". На специальном портале в интерактивной форме размещены лекции, подкасты и тесты. За их прохождение пользователи получают баллы, которые можно обменять на мерч, билеты в театры и на спортивные мероприятия.
Как уточнил губернатор, в 2025 году в рамках статуса Столицы финансовой культуры в регионе было проведено около 15 тысяч просветительских мероприятий. Они охватили уже 1,8 миллиона жителей области.
Никитин подчеркнул, что главная цель этой работы — научить нижегородцев осознанно управлять личными финансами, грамотно распределять бюджет и не становиться жертвами мошенников.
Глава региона заверил, что усилия по финансовому просвещению будут продолжены.
Ранее сообщалось, что за одиннадцать месяцев 2025 года киберпреступники похитили у нижегородцев свыше 3 млрд рублей.
