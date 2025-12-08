Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородцам рассказали, какие схемы подготовили мошенники в канун Нового года

08 декабря 2025 18:18
Нижегородцам рассказали, какие схемы подготовили мошенники в канун Нового года

Время накануне Нового года становится поводом для активизации мошенников, которые разрабатывают новые схемы обмана. Эксперт по борьбе с мошенничеством Екатерина Дуб дала рекомендации, на что обращать внимание, чтобы не стать жертвой их уловок и не испортить праздничное настроение.

Одним из распространённых способов является звонок от злоумышленников, выдающих себя за сотрудников Социального фонда или администрации, которые сообщают о готовом подарке для жертвы. Для его получения требуется назвать код из полученного СМС.

Также мошенники могут выдавать себя за службу доставки, утверждая, что жертве отправили подарок друзья или знакомые. Ещё два популярных метода — организация поддельной новогодней лотереи или сбор средств якобы на лечение больного ребёнка. Кроме того, они будут продавать фальшивые билеты на новогодние ёлки.

"Также нужно бояться не только электронных мошенников, но и самых настоящих, потому что под видом Деда Мороза будут орудовать банды аферистов, которые будут втираться в доверие. Будут приходить к пожилым людям и обкрадывать их", — предупредила Дуб в разговоре с 360.ru.

Эксперт отметила, что мошенники часто используют слова, которые привлекают внимание: "распродажа", "скидки", "акции" и подобные.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

