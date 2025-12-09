Нижегородцы "озолотили" мошенников на 41 млн рублей за неделю Происшествия

Жители Нижегородской области за одну неделю потеряли свыше 41 млн рублей из-за действий мошенников. Злоумышленники использовали разные схемы, чтобы обмануть людей и получить доступ к их деньгам.

По информации регионального МВД, за неделю в регионе было зафиксировано 77 случаев мошенничества. Наиболее распространенными способами обмана стали: звонки от лжесотрудников службы безопасности банка (36 случаев), мошенничество при онлайн-покупках (20 случаев) и предложения дополнительного заработка (10 случаев).

Правоохранители призывают жителей региона быть особенно бдительными и ознакомиться с конкретными примерами, чтобы не попасться на уловки преступников.

Так, в Дзержинске пенсионерке написали в мессенджере и представились сотрудниками правоохранительных органов и финансовой организации. Женщине сообщили, что на её счетах якобы замечена подозрительная активность. Чтобы "спасти" деньги, её убедили перевести средства на "безопасные счета". Следуя инструкциям, пенсионерка сделала несколько переводов и в итоге потеряла 2 002 000 рублей.

Житель Павлова познакомился в интернете с девушкой. В ходе общения она предложила сходить вместе в театр и прислала ссылку на сайт с продажей билетов. Мужчина ввёл данные своей банковской карты и оплатил 5100 рублей, но билеты так и не получил. После обращения в "службу поддержки" сайта ему предложили оформить возврат и купить билеты повторно. В результате он повторно перевёл ту же сумму, но билеты так и не получил.

Ещё один нижегородец получил сообщение в мессенджере о выигрыше в розыгрыше от банка, клиентом которого он является. Обрадованный мужчина перешёл по ссылке, ввёл данные кредитной карты и код из СМС. Вскоре он обнаружил, что с его счёта списали 29 614 рублей, перевод был осуществлён на неизвестный счёт.

Мошеннические схемы становятся изощреннее с каждым разом. Минобнауки Нижегородской области предупредило нижегородцев о новой схеме, связанной с популярной игрой Roblox (6+). Мишенями аферистов становятся дети, которые хотят вернуть доступ к заблокированной игре.