Мошенники разводят нижегородских детей под предлогом разблокировки Roblox

Общество

09 декабря 2025 14:27
Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области выявлена новая схема интернет-мошенничества, связанная с популярной игрой Roblox (6+). После того как платформа была заблокирована в России из-за нарушений, злоумышленники начали активно обманывать детей, обещая вернуть доступ к игре.

Аферисты рассылают сообщения через мессенджеры, социальные сети и электронную почту. В них содержатся ссылки, якобы ведущие к способу обхода блокировки. После перехода по таким ссылкам у детей запрашивают коды подтверждения или другую конфиденциальную информацию.

Как пояснили в министерстве образования и науки Нижегородской области, мошенники действуют особенно активно именно сейчас, эксплуатируя интерес школьников к игре. Получив доступ к аккаунту, злоумышленники могут также получить контроль над привязанным номером телефона.

"Предупредите детей не открывать ссылки и никому не отправлять коды!" — обратились к родителям и педагогам в ведомстве.

Напомним, правоохранители уже предупреждали о других мошеннических схемах на этой платформе. Злоумышленники обещают детям игровую валюту и другие преимущества, но блокируют аккаунты и списывают денежные средства после получения нужных данных.

Ранее сообщалось, что здание Нижегородской ярмарки воссоздали в популярной онлайн-игре.

