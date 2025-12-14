Проезд у "Нагорного" в Нижнем Новгороде будут ограничивать из-за мероприятий Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

С 15 по 17 декабря автомобилистов ожидают временные ограничения движения на местном проезде проспекта Гагарина в районе дома №29. Об этом сообщили в городской администрации.

Причиной станет проведение специальных мероприятий. Ограничения буду действовать с 07:00 до 22:00. Водителей просят заранее убрать машины за пределы зоны ограничений. Оставленные автомобили будут эвакуированы.

Уточнить информацию о перемещенных автомобилях можно по телефону справочной службы: 417-17-07.

