Проезд у "Нагорного" в Нижнем Новгороде будут ограничивать из-за мероприятий

С 15 по 17 декабря автомобилистов ожидают временные ограничения движения на местном проезде проспекта Гагарина в районе дома №29. Об этом сообщили в городской администрации.
Причиной станет проведение специальных мероприятий. Ограничения буду действовать с 07:00 до 22:00. Водителей просят заранее убрать машины за пределы зоны ограничений. Оставленные автомобили будут эвакуированы.
Уточнить информацию о перемещенных автомобилях можно по телефону справочной службы: 417-17-07.
Ранее сообщалось, что движение по Заречному бульвару ограничат до 1 февраля.
