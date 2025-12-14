Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Последние новости рубрики Общество
14 декабря 2025 17:22Проезд у "Нагорного" в Нижнем Новгороде будут ограничивать из-за мероприятий
14 декабря 2025 16:44Две деревни в Вачском округе могут стать селами
14 декабря 2025 15:41Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-7 в Кстовском районе
14 декабря 2025 15:07Нижегородцев предупредили о смертельной опасности выхода на лед
14 декабря 2025 14:33Глеб Никитин сообщил о снижении ущерба от мошенников в Нижегородской области
14 декабря 2025 13:59Первая ночная диспансеризация прошла в Нижнем Новгороде
14 декабря 2025 13:23Министерство науки и высшего образования создадут в Нижегородской области
14 декабря 2025 12:36Нижегородцам объяснили, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
14 декабря 2025 11:25Потепление сменит морозы в Нижнем Новгороде на следующей неделе
14 декабря 2025 10:36Прогулка сибирских косуль в Перевозском округе попала на видео
Общество

Проезд у "Нагорного" в Нижнем Новгороде будут ограничивать из-за мероприятий

14 декабря 2025 17:22 Общество
Проезд у Нагорного в Нижнем Новгороде будут ограничивать из-за мероприятий

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

С 15 по 17 декабря автомобилистов ожидают временные ограничения движения на местном проезде проспекта Гагарина в районе дома №29. Об этом сообщили в городской администрации.

Причиной станет проведение специальных мероприятий. Ограничения буду действовать с 07:00 до 22:00. Водителей просят заранее убрать машины за пределы зоны ограничений. Оставленные автомобили будут эвакуированы.

Уточнить информацию о перемещенных автомобилях можно по телефону справочной службы: 417-17-07.

Ранее сообщалось, что движение по Заречному бульвару ограничат до 1 февраля.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

