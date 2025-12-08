Парковку ограничат у остановки на площади Лядова в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 29 декабря вводятся ограничения на остановку и стоянку автомобилей на участке проспекта Гагарина в районе дома № 2 около остановки общественного транспорта "Площадь Лядова", сообщили в нижегородском дептрансе.

Мера направлена на обеспечение беспрепятственного движения транспорта на площади Лядова.

Водителей просят заранее ознакомиться с изменениями и соблюдать требования дорожных знаков. Специалисты подчёркивают важность внимательности при движении по данному участку.

С 22 декабря аналогичные ограничения начнут действовать и на улице Белинского, напротив торгового центра "Небо".

Ранее сообщалось, что парковку автомобилей запретят по всему дублеру улицы Родионова в Нижнем Новгороде.