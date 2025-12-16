  1. Политика
Общество

Руслан Шадыев: "Программа "Герои. Нижегородская область" лично для меня – это возможность получить новые знания"

16 декабря 2025 09:24 Общество
Фото: пресс-служба КУПНО

«Программа «Герои. Нижегородская область» лично для меня – это возможность получить новые знания и разобраться в том, как работает система государственного и муниципального управления. Многие люди не понимают, как устроены эти процессы, и до начала обучения я был одним из них», – рассказал участник программы, ветеран СВО Руслан Шадыев.

До начала специальной военной операции Руслан работал на промышленных предприятиях, в том числе занимал должности мастера и начальника участка. В зоне СВО ему также приходилось применять управленческие компетенции, например, вести группу на выполнение боевой задачи. 

В период обучения участник программы рассчитывает развить навыки публичных выступлений, а также разобраться в юридических и экономических аспектах работы муниципалитетов. По завершении образовательного курса Руслан Шадыев видит себя муниципальным служащим.

«Я сам из Борского округа и уверен: где родился, там и пригодился. Во время первого модуля программы я проходил индивидуальную стажировку в министерстве молодежной политики региона, у Светланы Ануфриевой и ее замечательной команды. Но в процессе работы понял, какое направление мне интересно, и принял решение перейти под наставничество главы муниципального округа города Бор Алексея Боровского», – рассказал он.

О программе Руслан узнал от супруги и, не сомневаясь, подал заявку на участие. По словам участника, в первую очередь он хотел проверить собственные силы.

«Учиться мне не тяжело, наоборот, очень интересно. Нам дают большой объем полезных знаний, наставники поддерживают и помогают», – поделился впечатлениями Руслан Шадыев.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев.

По сумме баллов за анкетирование, тестирование, онлайн-собеседование и ассесмент, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. К обучению приступили 60 человек, отобранных для участия в образовательной программе.

Теги:
"Герои. Нижегородская область" СВО
