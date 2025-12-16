Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Наука

Нижегородская область — в числе лидеров научно-технологического развития

16 декабря 2025 10:40 Наука
Нижегородская область — в числе лидеров научно-технологического развития

Нижегородская область вошла в десятку ведущих регионов России по уровню научно-технологического развития по итогам 2024 года. Об этом сообщили на заседании комиссии по научно-технологическому развитию, которое провёл министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В числе лидеров оказались Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, а также Новосибирская, Томская, Свердловская, Московская и Самарская области.

Оценка субъектов РФ проводится по трём ключевым направлениям: качество управления научно-технологическим развитием, привлекательность региона для наукоёмкого бизнеса, а также условия для работы исследователей.

Нижегородская область продемонстрировала высокие результаты сразу по нескольким блокам. В категории "Органы власти" регион вошёл в число лучших наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Татарстаном.

Кроме того, область подтвердила статус одного из крупнейших научно-промышленных центров страны в блоке "Среда для ведения наукоёмкого бизнеса".

Также Нижегородская и Томская области разделили пятое место в направлении "Среда для работы исследователей", что свидетельствует о высоком уровне условий для научной деятельности в регионе.

Рейтинг формируется уже четвёртый год по поручению президента России Владимира Путина и используется как инструмент для стимулирования научных исследований и внедрения разработок в регионах.

Министр Фальков отметил, что для региональных властей такой рейтинг является важным ориентиром при выборе механизмов поддержки, создании научной инфраструктуры и планировании внедрения новых технологий.

В Министерстве науки и высшего образования уточнили, что методика расчёта рейтинга была доработана и расширена. Впервые он был составлен в рамках домена "Наука и инновации" и теперь включает 40 показателей.

Ранее сообщалось, что четыре университета из Нижнего Новгорода включены в число лучших в мире.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

