Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
24 ноября 2025 10:45На ток-шоу КМ Talks в Нижнем Новгороде собрались эксперты по недвижимости и экономике
24 ноября 2025 10:22Всего неделя осталась у нижегородцев для оплаты имущественных налогов
24 ноября 2025 10:02Нижегородская область вошла в топ-25 по развитию малого бизнеса
23 ноября 2025 12:24Нижегородцы смогут претендовать на премию "Лидеры ответственного бизнеса"
22 ноября 2025 13:21Новая жизненная ситуация на "Госуслугах" позволяет зарегистрировать товарный знак
22 ноября 2025 12:23Нижегородская область разместила очередной облигационный заем на 15 млрд рублей
22 ноября 2025 11:21Более 85 млн рублей заработали нижегородские экспортеры на международных маркетплейсах при господдержке
22 ноября 2025 11:18Более 170 специалистов объединил Форум работающей молодежи Нижегородской области
22 ноября 2025 07:2310 участников специальной военной операции и членов их семей стали победителями проекта "СВОё дело"
21 ноября 2025 15:59Власти расторгли контракт с "Нижегородавтодором" на 1,4 млрд рублей
Экономика

Нижегородская область вошла в топ-25 по развитию малого бизнеса

24 ноября 2025 10:02 Экономика
Нижегородская область вошла в топ-25 по развитию малого бизнеса

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область заняла 25-е место в рейтинге субъектов РФ по вовлеченности населения в сферу малого и среднего предпринимательства. Об этом говорится в исследовании РИА Новости, опубликованном 24 ноября.

По данным аналитиков, в 2024 году 39,7% жителей региона, занятых в экономике, трудились в малом и среднем бизнесе или были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Это 646,4 тысячи человек.

За последние три года доля нижегородцев, работающих в этом секторе, увеличилась на 10,3%. 

В целом по России доля занятых в малом и среднем бизнесе составляет около 40% — это примерно 29,3 миллиона человек. Однако показатели по регионам значительно различаются: от 10% до 63%.

Первую тройку рейтинга составили Республика Калмыкия, Санкт-Петербург и Новосибирская область. В этих субъектах более 52% экономически активного населения работает в малом и среднем бизнесе. Совокупно в этих регионах трудятся 2,7 миллиона человек, что составляет 9,3% от общероссийского уровня занятости в данной сфере.

Аутсайдерами рейтинга стали Республика Ингушетия (лишь 10,9% населения занимаются предпринимательством), Ямало-Ненецкий АО (19,2%) и Чукотский АО (21,2%).

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 27-е место в рейтинге российских регионов по уровню и распределению заработных плат.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Предприниматели Рейтинг
Поделиться:
Новости по теме
06 ноября 2025 14:15Борьбу с теневой занятостью активизируют в Нижегородской области
28 октября 2025 16:42Нижегородские власти прогнозируют рост экономики до 3,1% к 2028 году
13 октября 2025 10:09Нижний Новгород занял 26 место по уровню заработных плат в стране
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных