Нижегородская область вошла в топ-25 по развитию малого бизнеса Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область заняла 25-е место в рейтинге субъектов РФ по вовлеченности населения в сферу малого и среднего предпринимательства. Об этом говорится в исследовании РИА Новости, опубликованном 24 ноября.

По данным аналитиков, в 2024 году 39,7% жителей региона, занятых в экономике, трудились в малом и среднем бизнесе или были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Это 646,4 тысячи человек.

За последние три года доля нижегородцев, работающих в этом секторе, увеличилась на 10,3%.

В целом по России доля занятых в малом и среднем бизнесе составляет около 40% — это примерно 29,3 миллиона человек. Однако показатели по регионам значительно различаются: от 10% до 63%.

Первую тройку рейтинга составили Республика Калмыкия, Санкт-Петербург и Новосибирская область. В этих субъектах более 52% экономически активного населения работает в малом и среднем бизнесе. Совокупно в этих регионах трудятся 2,7 миллиона человек, что составляет 9,3% от общероссийского уровня занятости в данной сфере.

Аутсайдерами рейтинга стали Республика Ингушетия (лишь 10,9% населения занимаются предпринимательством), Ямало-Ненецкий АО (19,2%) и Чукотский АО (21,2%).

