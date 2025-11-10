Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Экономика
10 ноября 2025 11:10ВТБ выяснил самые частые запросы бизнеса к бухгалтеру в 2025 году
10 ноября 2025 10:57Бизнес в России наращивает внедрение инноваций для опережающего развития
10 ноября 2025 10:45Нижегородская область вошла в топ-30 по уровню и распределению зарплат
07 ноября 2025 19:27Нижегородские МСП и самозанятые приглашаются на вебинар по закупкам у крупных заказчиков
07 ноября 2025 16:23Новая машина обойдется нижегородцу в среднем в 2,53 миллиона рублей
07 ноября 2025 16:04Нижегородская область и Тыва объединят усилия для поддержки промышленности
07 ноября 2025 12:21Партию гумпомощи отправило Заксобрание в зону проведения СВО
06 ноября 2025 20:00Бюджет и прогноз развития: в Нижнем Новгороде обсудили планы до 2028 года
06 ноября 2025 18:37Еще одно предприятие увеличило выработку благодаря "Производительности труда"
06 ноября 2025 18:34Три нижегородские рекламные компании приняли участие в международной выставке Dubai International Content Market
Экономика

Нижегородская область вошла в топ-30 по уровню и распределению зарплат

10 ноября 2025 10:45 Экономика
Нижегородская область заняла 27 место по уровню и распределению зарплат

Нижегородская область заняла 27-е место в рейтинге российских регионов по уровню и распределению заработных плат.

По данным исследования РИА Новости, 3,9% работающих нижегородцев получают больше 200 тысяч рублей в месяц. При этом эксперты подчеркивают, что динамика трудовых доходов в целом демонстрирует позитивный тренд.

Типичная зарплата в Нижегородской области, по оценкам аналитиков, находится в пределах от 44 до 94 тысяч рублей в месяц. Именно в этом диапазоне укладываются доходы половины сотрудников крупных и средних предприятий. Остальные делятся поровну между теми, кто зарабатывает меньше, и теми, кто получает больше.

Менее 45 тысяч рублей в месяц, по данным исследования, получают 27,4% жителей региона.

Лучше всего дела обстоят в Магаданской области, на Камчатке и на Чукотке — там таких работников всего от 1 до 2,6%. Хуже всего — в Дагестане, Чечне и Ингушетии, где низкие доходы у большинства населения.

В целом по стране средняя начисленная зарплата за первые восемь месяцев 2025 года составила 93 тысячи рублей. Это на 13,6% больше, чем год назад. При этом уровень безработицы в сентябре достиг исторического минимума — 2,2%.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород занял 26 место в рейтинге российских городов по уровню заработных плат.

Архив
