Нижегородская область вошла в топ-30 по уровню и распределению зарплат Экономика

Нижегородская область заняла 27-е место в рейтинге российских регионов по уровню и распределению заработных плат.

По данным исследования РИА Новости, 3,9% работающих нижегородцев получают больше 200 тысяч рублей в месяц. При этом эксперты подчеркивают, что динамика трудовых доходов в целом демонстрирует позитивный тренд.

Типичная зарплата в Нижегородской области, по оценкам аналитиков, находится в пределах от 44 до 94 тысяч рублей в месяц. Именно в этом диапазоне укладываются доходы половины сотрудников крупных и средних предприятий. Остальные делятся поровну между теми, кто зарабатывает меньше, и теми, кто получает больше.

Менее 45 тысяч рублей в месяц, по данным исследования, получают 27,4% жителей региона.

Лучше всего дела обстоят в Магаданской области, на Камчатке и на Чукотке — там таких работников всего от 1 до 2,6%. Хуже всего — в Дагестане, Чечне и Ингушетии, где низкие доходы у большинства населения.

В целом по стране средняя начисленная зарплата за первые восемь месяцев 2025 года составила 93 тысячи рублей. Это на 13,6% больше, чем год назад. При этом уровень безработицы в сентябре достиг исторического минимума — 2,2%.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород занял 26 место в рейтинге российских городов по уровню заработных плат.