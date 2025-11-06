Нижегородская область вошла в топ-10 всероссийского рейтинга "Регион-НКО"

Фото:
Общественная палата РФ совместно с рейтинговым агентством RAEX представили шестой выпуск рейтинга развития третьего сектора "Регион-НКО".
В топ-10 по развитию НКО вошли: Москва, Вологодская область, Самарская область, Челябинская область, Нижегородская область, Татарстан, ХМАО, Ленинградская область, Белгородская область и Красноярский край. Эти регионы получили оценки выше среднего по большинству из восьми групп критериев, что свидетельствует о сбалансированном и устойчивом развитии некоммерческого сектора.
Отдельные категории лидеров распределились следующим образом.
По масштабу сектора (число НКО, объем средств, волонтерская активность) лидируют Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская область и Московская область. По поддержке со стороны власти — ЯНАО, Ленинградская область и ХМАО. По мнению экспертов — НАО, Карачаево-Черкесия и Новгородская область.
Среди ключевых выводов исследования отмечается значительный разрыв между регионами: по ряду показателей, включая результативность в конкурсе #МЫВМЕСТЕ, различия достигают сотен и тысяч раз.
Рынок продолжает расти по сравнению с прошлым годом: выручка всех НКО увеличилась на 5,6% — до 185,4 млрд рублей; число волонтеров выросло на 17,2% — до 1,5 млн человек; поддержка инфраструктуры НКО — на 146,5% — до 14,3 млрд рублей.
Кроме того, 28 регионов уже используют данные рейтинга для совершенствования работы с НКО. Основная задача исследования — помочь регионам выявлять сильные и слабые стороны и эффективнее поддерживать некоммерческие организации, решающие важные социальные проблемы.
