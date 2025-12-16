Лавров включил Нижегородскую область в топ по переселению иностранцев Политика

Фото: Александр Воложанин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил четыре региона, которые демонстрируют наибольшую активность в создании благоприятных условий для переезда иностранных граждан. Это Нижегородская, Калининградская, Омская и Псковская области, сообщает ТАСС.

Выступая на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД, Лавров напомнил о реализации указа президента России, направленного на добровольное переселение иностранцев, разделяющих традиционные духовные и нравственные ценности.

По словам министра, уже можно говорить о первых положительных результатах. Он подчеркнул, что в указанных регионах создаются устойчивые механизмы поддержки и адаптации новых жителей. Эти области, по мнению главы МИД, демонстрируют системный подход и заинтересованность в привлечении переселенцев.

Лавров добавил, что интерес к реализации президентского указа проявляют и другие регионы страны, однако именно Калининградская, Нижегородская, Омская и Псковская области на данный момент показывают наибольшую активность и конкретные результаты.

Ранее сообщалось, что к переезду в Нижегородскую область готовятся 900 иностранцев.

Также напомним, что глава региона Глеб Никитин предложил переехать в Нижегородскую область россиянам, которых могут депортировать из Латвии.