Общество

Канадская семья Фейнстра не уедет из России, несмотря на трудности

06 ноября 2025 10:12 Общество

Многодетный фермер из Канады Аренд Фейнстра, переехавший с семьей на постоянное место жительства в Нижегородскую область больше года назад, вновь сравнил жизнь в России и на родине. Он опубликовал очередное видео на своем YouTube-канале.

По словам Фейнстры, в Канаде проще заработать деньги, однако продукты, одежда и другие товары первой необходимости там стоят значительно дороже, чем в России. Причину он видит в высоких налогах и дорогом бензине. Цены на жилье в Канаде, по его словам, безумны, тогда как за электричество приходится платить примерно одинаково в обеих странах.

Фермер отметил, что на родине всегда мог подрабатывать на стройке — такой труд там хорошо оплачивается. В России же, посетовал он, рабочим платят меньше. 

Он признался, что финансово адаптироваться в новой стране оказалось нелегко, тем более что семья не получает никаких льгот от государства. По словам Фейнстры, ему тяжело чувствовать себя чужим, но он надеется, что со временем его семья сможет занять свое место в российском обществе. По мнению иностранца, приезжие должны заслужить это право и не ждать, что им сразу все дадут. 

Несмотря на трудности, семья канадца не собирается возвращаться на родину. По признанию Фейнстры, им в целом нравится жизнь в России. Осталось только выучить русский язык, а это, по его словам, совсем непросто.

Ранее Фейнстра уже поднимал тему цен в своем видеоблоге. В частности, канадца приятно удивили цены на землю и продукты. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

