Общество

Канадцы Фейнстра поделились впечатлениями от матча ХК "Торпедо"

13 ноября 2025 12:32 Общество
Канадцы Фейнстра поделились впечатлениями от матча ХК Торпедо

Фото: Countryside Acres

Многодетная семья Фейнстра, переехавшая из Канады в Нижегородскую область более года назад, посетила матч хоккейного клуба "Торпедо". 10 ноября нижегородцы принимали ярославский "Локомотив".

Как рассказал глава семьи Аренд Фейнстра на своем YouTube-канале Countryside Acres, на матч их пригласил друг Байрон Фрэз, нападающий ярославского клуба. Он связался с ними заранее и предложил билеты на игру.

Семья специально выехала пораньше, чтобы без спешки осмотреться и насладиться атмосферой арены.

"Торпедо должно было начать новый сезон уже на новой арене, но, я полагаю, её ещё не достроили. Такое часто бывает с крупными проектами. Но мы рады побывать и на старой арене, хотя и надеялись увидеть новую. Может, в следующем году", — рассказал Аренд.

Семья осталась довольна своими местами, они сидели в 10-м ряду и видимость была отличной. Аренд отметил, что матч получился захватывающим.

"В целом, отличная игра, очень-очень динамичная. Сейчас мы ждем на улице Байрона, чтобы поздороваться с ним, и на этом вечер закончится", — подытожил Аренд.

Напомним, в матче с "Локомотивом" нижегородцы одержали шестую победу подряд. А 12 ноября "автозаводцы" продлили успешную серию до семи матчей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Многодетные семьи Семья Фейнстра ХК "Торпедо"
