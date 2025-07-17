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Общество

Французская семья переехала из Новой Каледонии в Нижний Новгород

18 июля 2025 14:30  [40] Общество
Французская семья переехала из Новой Каледонии в Нижний Новгород

Фото: скриншот передачи "Семья — Россия" RT на русском

Отец и дочь Лоран и Элла Кларо переехали в Нижний Новгород из Новой Каледонии — французской территории в Тихом океане. Эмиграция стала для них осознанным шагом: семья устала от политической нестабильности, экономического спада и разрушения традиционных ценностей на родине. Об этом сообщает RT на русском.

По словам Лорана, островная и материковая Франция больше не кажутся безопасными. "Я решил не переезжать в Западную Европу, потому что очень устал от пропаганды западных СМИ и идеологии ЛГБТ*", — объясняет он. Элла добавляет: "Казалось бы, Европа должна быть примером для подражания, но всё наоборот — всё разрушается".

Семья поселилась в Нижнем Новгороде в январе 2025 года. Этому способствовала программа гостеприимства, по которой они получили частную визу. В дальнейшем Кларо планируют оформить вид на жительство и подать документы на российское гражданство.

У Лорана трое детей, Элла — младшая дочь. До переезда он работал переводчиком, преподавал в колледже и написал учебник по японскому языку. С Россией у него давняя связь: он с юности увлекался русской литературой — Достоевским, Толстым, другими классиками.

Элла с подросткового возраста путешествовала по миру, училась в Чили, увлеклась йогой и искусством.

Семья выбрала Нижний Новгород из-за его близости к Москве и комфортной городской среды. Лоран рассказал, что впервые побывал в России в 2023 году. Месяц прожил во Владивостоке и полюбил город. Но для переезда французы выбрали Нижний Новгород. По их словам, им особенно понравились архитектура города, деловая и энергичная атмосфера, чистота улиц, удобная система общественного транспорта — особенно метро, а также живописные виды и природа. Отдельно они отметили высокий уровень безопасности: женщины могут свободно выходить на улицу в любое время суток, не опасаясь нежелательного внимания. Это контрастирует с ситуацией на их родине — в Новой Каледонии, где, по их словам, на улицах бывает небезопасно, особенно для женщин.

"Я хотел быть рядом со столицей, но не жить в ней — слишком шумно и многолюдно. Нижний показался хорошим вариантом: деловая атмосфера, достойный университет", — объясняет Лоран.

Элла отмечает, что чувствует себя в городе в безопасности: "Можно спокойно гулять в любое время. Всё понятно, удобно, красиво. Нам очень нравятся местные парки и леса".

Элла призналась, что пока ей непривычно, что россияне не так часто улыбаются, как, например, в других странах, но она понимает, что это часть местной культуры. В то же время она отметила, что им непривычно видеть, как пассажиры в общественном транспорте передают деньги и банковские карты для оплаты проезда. "Если вы сделаете это в Европе, то можете легко попрощаться со своей картой", - поделилась она. 

В России семья хочет не просто жить, но и приносить пользу. Лоран давно занимается сельским хозяйством и разработал собственную технологию производства биочара — экологически чистой добавки, улучшающей структуру почвы. В будущем он намерен открыть в регионе завод по выпуску этого удобрения.

"Это моя страсть. Я этим занимался всю жизнь. Даже два грамма биочара могут оздоровить почву на площади с футбольное поле", — рассказывает он.

Лоран отметил, что хотел бы, чтобы в Россию приехал его сын с семьей и старшая дочь. "Я бы хотел работать тут с ними", - добавил он. 

Элла сейчас готовится к поступлению в нижегородский университет и хочет изучать экономику и иностранные языки.

Она поделилась своим лайфхаком по изучению русского языка, на котором старается говорить: к велосипеду она прикрепляет записки со словами и их склонениями — например, "первый, -ая, -ое", что демонстрируется в кадре.

Лоран добавляет на русском языке: "Удобно. Нам нужно изучать русский язык ежедневно".   

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.

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Теги:
Иностранцы Миграция Переселение
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