Общество

Юных победителей конкурса "Горьковская игрушка" наградили в Гордуме

19 декабря 2025 18:30 Общество


Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

В городской думе Нижнего Новгорода состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров V творческого конкурса "Горьковская игрушка" (0+). Организаторами проекта выступили депутатское объединение партии "Единая Россия", региональный исполнительный комитет партии и департамент образования. Об этом сообщила пресс-служба гордумы. 

В этом году на участие было подано более 2500 работ, выполненных детьми с участием родителей, педагогов и других членов семьи. Все игрушки будут переданы в социальные учреждения города, часть — в новые регионы России.

Спикер нижегородской думы Евгений Чинцов отметил, что конкурс не только развивает творческие способности, но и формирует уважение к труду и уверенность в собственных силах.

"Для городской думы этот проект важен еще и потому, что он показывает: наш город богат не только историей и промышленным потенциалом, но и детским творчеством, инициативой и добротой", – сказал он.

В рамках церемонии награждения воспитанники Дворца детского творчества имени В.П. Чкалова подготовили праздничную концертную программу.

Победители и призеры были определены в трех номинациях: "Красногривая красавица — символ 2026 года", "Мастерская новогодних традиций земли Нижегородской" и "Чудеса зимних сказок". В каждой были три возрастные категории: до 6 лет, от 7 до 11 лет и от 12 до 18 лет. 

Также были вручены призы зрительских симпатий - в том числе трехлетней Мирославе Старковской, специальные награды от городской думы и подарки от партнеров конкурса, включая Нижегородский дельфинарий.

