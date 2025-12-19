Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Происшествия

Конфликт двух архитекторов в Нижнем Новгороде обернулся госпитализацией

19 декабря 2025 15:37 Происшествия
Архитектор получила тяжелые ожоги после конфликта с коллегой в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на территории удаленного подразделения АО "ГСП Инжиниринг" архитектор получила тяжелые ожоги после конфликта с коллегой. Об этом сообщили в региональной Госинспекции труда. 

Ссора между двумя коллегами из-за рабочих разногласий произошла 15 декабря около 9:00. В результате ведущий архитектор выплеснула на коллегу горячую воду из кружки.

Пострадавшей оказалась архитектор второй категории. Ее срочно доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали термические ожоги лица и области правой лопатки. Повреждения квалифицированы как тяжелые.

Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с трудовым законодательством России, Гострудинспекция начала официальное расследование. Его цель — установить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что крановщик получил тяжелые травмы при работе на плавкране в Нижнем Новгороде. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

