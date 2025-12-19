Конфликт двух архитекторов в Нижнем Новгороде обернулся госпитализацией Происшествия

В Нижнем Новгороде на территории удаленного подразделения АО "ГСП Инжиниринг" архитектор получила тяжелые ожоги после конфликта с коллегой. Об этом сообщили в региональной Госинспекции труда.

Ссора между двумя коллегами из-за рабочих разногласий произошла 15 декабря около 9:00. В результате ведущий архитектор выплеснула на коллегу горячую воду из кружки.

Пострадавшей оказалась архитектор второй категории. Ее срочно доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали термические ожоги лица и области правой лопатки. Повреждения квалифицированы как тяжелые.

Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с трудовым законодательством России, Гострудинспекция начала официальное расследование. Его цель — установить причины и обстоятельства произошедшего.

